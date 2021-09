La canapa contro l’inquinamento 

La coltivazione della canapa per eliminare l’inquinamento dai terreni ad uso civico che circondano l’area della fonderia. Lì per decine d’anni si sono depositati i metalli pesanti come il piombo, quindi non è possibile praticare la coltivazione di prodotti destinati all’alimentazione. Sono appezzamenti che fanno parte dell’area del sito di interesse nazionale (Sin) che va dal Medio Campidano al Sulcis-Iglesiente in cui è molto elevata la contaminazione e la concentrazione di metalli pesanti.

I numeri

In sostanza si tratta di aree inquinate da bonificare e che a San Gavino occupano una superfice totale di 22 ettari e 90 metri come spiega l’assessore all’Agricoltura Nicola Ennas, 50 anni, che crede in questo progetto innovativo: «Questi terreni sono in parte piantumati anche con gli eucaliputs e dal nostro punti di vista la coltivazione della canapa è un’opportunità perché può avere sul terreno un effetto di bonifica da sostanze inquinanti. Pensiamo di proporre un progetto di questo tipo a imprenditori agricoli o anche a chi fosse interessato a questi terreni ad uso civico. Possiamo valutare, dopo un passaggio nella commissione comunale all’Agricoltura, di studiare le linee di progetto per poi procedere all’affidamento».

Il progetto

Per realizzarlo sarà chiesto il parere di esperti e persone qualificate: «Il progetto sperimentale avrà il supporto di periti agrari e ci confronteremo nello specifico con i tecnici dell’agenzia Agris (l’agenzia regionale per la ricerca in agricoltura) per capire le opportunità che vengono offerte. Gli effetti della coltivazione potranno essere valutati nell’arco di alcuni anni e con il recupero ambientale potremo restituire i terreni all’utilizzo agricolo e alimentare. Si tratta di un intervento innovativo che rientra nella volontà di questa amministrazione nel fornire un contributo attivo e alternativo per la bonifica del territorio».

Il sindaco

Carlo Tomasi, 69 anni, sostiene che sarà un nuovo passo verso la riqualificazione di San Gavino Monreale: «Quest’intervento consentirà di valorizzare le aree agricole nei pressi della fonderia sottoposte a fenomeni d’inquinamento tramite la coltivazione della canapa: una produzione innovativa, economica ed ecologicamente sostenibile. Voglio sottolineare il fatto che i terreni individuati per la coltivazione della canapa, pur facendo parte del patrimonio comunale e degli appezzamenti destinati agli usi civici ora disciplinati dal nuovo regolamento, non sarebbero utilizzabili per altri fini proprio per via dell’inquinamento da agenti chimici. Questo progetto di coltura sperimentale rappresenterà un nuovo ed aggiuntivo tassello nel generale progetto di riqualificazione del territorio e del sostegno alla cittadinanza attiva che l’amministrazione sostiene con convinzione e con apprezzabili risultati fin dal primo insediamento».

Da San Gavino Monreale questo progetto sperimentale potrebbe trovare applicazione anche in altre aree inquinate e restituire vaste aree di terreni inquinati all’utilizzo agricolo.

RIPRODUZIONE RISERVATA