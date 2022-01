La campagna vaccinale dell’imperatrice 

Inizialmente era una no vax, non già per partito preso ma perché il suo medico di fiducia, Gerard van Swieten, era contrario al metodo anti-vaiolo allora praticato in via sperimentale in Inghilterra. Maria Teresa D’Austria, sovrana illuminata e fautrice di grandi riforme, aveva perso già tre figli a causa del terribile male e un’altra, sopravvissuta ma sfigurata in viso, si era ritirata in convento. Per questo - quando nel 1767 il flagello colpì ancora la sua famiglia - pensò che non potesse sacrificare altre giovani forze della dinastia e decise che era arrivato il momento di sperimentare in casa la terapia immunizzante contro il vaiolo.

Dovevano passare ancora trent’anni prima che nel 1796 Edward Jenner mettesse a punto il vaccino. Nella storia della medicina fu questo un gigantesco passo avanti. Negli anni Sessanta del Diciottesimo secolo, però, veniva ancora praticata la variolizzazione, un metodo che - attraverso piccoli tagli o scarificando la pelle di polsi, gambe e fronte del paziente - consisteva nel poggiare un pezzo di stoffa imbevuto di pus o imbrattato di croste, materiale prelevato dalle pustole dei malati meno gravi. Si provocava così una malattia lieve per scongiurare l’eventuale infezione che avrebbe potuto portare alla morte. Un’antica pratica medica usata in Cina e nel mondo arabo e che nel diciottesimo secolo, nonostante l’avversione della Chiesa e della medicina ufficiale, era molto diffusa in Europa.

L’imperatrice d’Austria decise che era arrivato il momento di far vaccinare i figli e chiese al suo medico personale di organizzare una seduta di variolizzazione a corte. Il dottor Gerard van Swieten scrisse al medico del monarca del Regno Unito Giorgio III il quale spedì a Vienna il collega incaricato.

Maria Teresa diede quindi un contributo non da poco per la diffusione di questa pratica, andando contro l’avversione degli accademici e della Chiesa: non solo fece immunizzare i figli, ma organizzò anche una sorta di piccola campagna di vaccinazione pediatrica ante litteram ospitando al castello di Schönbrunn una cena per sessantacinque bambini.