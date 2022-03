La campagna elettorale s’infiamma 

Ancora: «In questi giorni assistiamo a misure dell'ultimo minuto come l'asfalto elettorale e il rattoppo di aiuole e piazzette: sono certo che i selargini abbiano maturato un proprio giudizio già da tempo, e che questo triste spettacolo non farà certo perdere loro la memoria».

In attesa di coalizioni definite e candidati ufficiali - oltre al sindaco uscente Gigi Concu - a Selargius ci sono già le prime scintille da campagna elettorale. Con la classica rivalità fra i due schieramenti opposti, centrodestra e centrosinistra.

Le accuse

Ancora: «In questi giorni assistiamo a misure dell'ultimo minuto come l'asfalto elettorale e il rattoppo di aiuole e piazzette: sono certo che i selargini abbiano maturato un proprio giudizio già da tempo, e che questo triste spettacolo non farà certo perdere loro la memoria».

Dura risposta

Accuse che il centrodestra rispedisce al mittente, con i consiglieri di FI, Riformatori, Sardegna20Venti, FdI e Udc che fanno quadrato intorno al sindaco Gigi Concu e replicano alle affermazioni dell’esponente Dem. «Su una cosa Lilliu ha ragione: il voto è un momento importante, che richiede serietà. Il segretario del Pd però da una parte annuncia la formazione di una coalizione civica per le prossime elezioni, capeggiata dal suo partito, che come in altre occasioni è costretta a nascondere i suoi simboli. Dall’altra critica e disconosce i risultati dell’azione amministrativa del sindaco e della sua maggioranza, con incredibili affermazioni circa i successi ottenuti. Lilliu, segretario del Pd, è la stessa persona che ha concorso alla carica di sindaco nelle scorse elezioni, e che per fortuna dei selargini è stato sconfitto. Paradossale, poi, che chi vanta il titolo di maggior assenteista in Consiglio, salga in cattedra a giudicare ciò che sino a questo momento non gli è interessato».

«Basta con gli slogan»

Il centrodestra chiede poi a Lilliu di «mettere da parte gli slogan perché la serietà è una delle basi anche in politica. Più che ai comizi e a cercare di screditare in modo maldestro il nostro operato - documentabile - trovi il tempo per svolgere il suo ruolo di consigliere e lasci le valutazioni a chi, non accecato dal livore, sa guardare con obiettività. Si occupi di mettere insieme la coalizione e di schiarirsi le idee, perché parlare di polo civico andando a proporre una squadra di candidati del Pd nascondendo il simbolo, è irrispettoso nei confronti degli stessi cittadini. L’unica cosa stentata», aggiungono i 5 partiti, «è la fantasia di chi continua a ripetere la storiella imparata a fine anno. Noi non vogliamo partecipare alla recita di Lilliu: rifletta e proponga qualcosa di serio per Selargius».

