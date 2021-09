«La campagna elettorale? Non è mai finita» 

Durante il mandato ha dovuto vedersela con tre avversari temibili: un’opposizione consiliare senza sconti, una parte di cittadinanza che sui social, talvolta ha spinto le critiche oltre i confini dell’insulto, e con qualcosa di peggio, di oscuro. «Mi hanno incendiato due macchine, e ho lavorato in un clima ostile», ricorda, ricalcando la motivazione con cui il Premio Ambrosoli tre anni fa le conferì un riconoscimento che le è costato altri attacchi: «A qualcuno è sembrato che io stessi accusando il paese di mafiosità. Non è così».

Villacidro. Alla domanda se la campagna elettorale sia già cominciata la sindaca Marta Cabriolu, 41 anni, insegnante, ex consulente finanziaria, risponde con un sorriso: «In realtà non è mai finita». Cinque anni fa, da outsider (non era mai stata candidata prima), conquistò quello che veniva considerato un “feudo rosso”, con tutti i centri di potere saldamente occupati da una classe dirigente targata Pd apparentemente inamovibile. «Vinsi con il 41,3 per centro contro il 34», ricorda. Stavolta, racconta, prima di ripresentarsi ha esitato fino all’ultimo: «Cinque anni fa, nella mia ingenuità e inesperienza politica, non immaginavo le difficoltà dell’impegno. Fare il sindaco è quasi una missione. È stata dura», aggiunge.

Durante il mandato ha dovuto vedersela con tre avversari temibili: un’opposizione consiliare senza sconti, una parte di cittadinanza che sui social, talvolta ha spinto le critiche oltre i confini dell’insulto, e con qualcosa di peggio, di oscuro. «Mi hanno incendiato due macchine, e ho lavorato in un clima ostile», ricorda, ricalcando la motivazione con cui il Premio Ambrosoli tre anni fa le conferì un riconoscimento che le è costato altri attacchi: «A qualcuno è sembrato che io stessi accusando il paese di mafiosità. Non è così».

L’opposizione

La lista di Marta Cabriolu conserva il nome della battaglia del 2016, “Alternativa civica”, ma la sindaca uscente spera nella continuità, mentre a proporre strade alternative sono i due altri candidati alla fascia tricolore. Uno è Federico Sollai, 49 anni, ingegnere trasportista, mobility manager dell’università di Cagliari, esponente del Pd ma nella circostanza a capo di una civica che si chiama “Insieme per Villacidro” e mette insieme quasi tutte le anime dell’opposizione consiliare di questi cinque anni. Quel “quasi” si chiama Antonio Muscas, 52 anni, ingegnere meccanico, candidato a sindaco per “Assemblea permanente”: perché non corre col resto delle forze anti-Cabriolu?

Un salto indietro può aiutare. «“Assemblea permanente” – ricorda Muscas – nasce sei anni fa, quando l’amministrazione comunale guidata dall’allora sindaca Teresa Pani, esponente del Pd e moglie dell’uomo forte del partito sul territorio, Siro Marrocu, aumentò la Tari e un gruppo di cittadini occupò il Municipio. L’occupazione durò quaranta giorni e, oltre alla Tari, portò a un dibattito su tanti temi caldi: gestione dei rifiuti, discarica consortile». Orientamento politico? «A sinistra del Pd, ma con alcuni di provenienza grillina. Un movimento civico di cui, agli inizi, faceva parte anche Marta Cabriolu, che poi ha preso un’altra strada».

Avanti veloce: dopo cinque anni di opposizione, il tentativo di costruire un fronte comune è naufragato. Come mai? «Sollai ci aveva rivolto un invito a metterci insieme ma poi ci ha scaricati», solleva le spalle Muscas: «È sparito. Abbiamo chiesto chiarimenti: ci è stato fatto sapere che c’erano “incompatibilità inconciliabili” fra noi e loro». Che genere di incompatibilità? «Semplicemente – spiega Sollai – avevamo visioni diverse sull’impostazione del progetto, modi diversi di affrontare le questioni. Insomma, non si è trovata una sintesi».

La si è trovata, invece, con Dario Piras e Marco Erbì: «Anche in termini di rapporti personali». Politicamente, una sorpresa: Piras, cinque anni fa, era candidato a capo di una civica in cui erano rappresentati medici, commercianti, imprenditori, una lista contrapposta al centrosinistra (il quale proponeva come sindaco proprio Sollai). Quanto a Erbì, era addirittura assessore nella Giunta Cabriolu prima di dimettersi e passare all’opposizione. «Niente di strano», protesta Sollai: «Questo progetto nasce dal lavoro fatto in questi cinque anni di opposizione. Alla sintonia è subentrata una condivisione d’intenti nel pensare un progetto alternativo alla maggioranza uscente, un aggregato di diverse sensibilità: una civica, staccata dalle appartenenze politiche di ciascuno, per dare una nuova amministrazione a Villacidro». Lo spettro politico è abbastanza ampio da consentire alla lista di aspirare a larghi consensi.

Il nodo Villaservice

Nell’ultimo consiglio comunale, martedì scorso, in Aula volavano dichiarazioni imbevute nel miele, all’insegna del fair play, ma la sindaca uscente non si fa illusioni: lamenta di aver subito troppi colpi bassi in questi cinque anni. Il più recente, «e doloroso», riguarda la chiamata in causa per la morte di un operaio, Ignazio Sessini, straziato due mesi fa da un macchinario tritarifiuti negli impianti della municipalizzata Villaservice: «Assurdo, noi sindaci ci limitiamo ad approvare i bilanci, mica entriamo nel merito dell’organizzazione del lavoro, dei turni. Ho spiegato che sulla faccenda è in corso un’inchiesta della Procura di Cagliari e che il Consiglio comunale non è un tribunale». Le opposizioni chiedevano che i vertici del Consorzio industriale e di Villaservice riferissero in aula: «Entrambi i presidenti hanno spiegato che non sarebbe appropriato, con l’inchiesta in corso». Da una ringhiera sul terrapieno dove sorge il palazzo municipale sventola ancora uno striscione che chiede verità e giustizia per Sessini: «Sia chiaro, condivido quelle richieste e sono la prima a non vedere l’ora che venga fatta piena luce su quella tragedia».

La Villaservice è uno dei temi su cui Muscas picchia duro, ma per altre ragioni: «Ne contestiamo da tempo la gestione. Da quando il piano della Regione ha stabilito la realizzazione di due inceneritori, a Tossilo e Macchiareddu, è chiaro che il grosso dei rifiuti non differenziati vada in quegli impianti. La discarica di Villacidro è autorizzata a trattare 50 mila tonnellate di umido l’anno, ma l’anno scorso ne ha trattate appena 7 mila. Il risultato sono i bilanci in rosso, il taglio delle cooperative, il demansionamento dei dipendenti. La società va ripensata: per noi dovrebbe essere riassorbita nel Consorzio industriale».

Sollai indica proprio la Villaservice come esempio di ciò che non ha apprezzato dell’amministrazione Cabriolu: «È mancata la capacità di dialogare con le altre istituzioni. Un atteggiamento sbagliato di cui Villacidro ha risentito, perdendo autorevolezza e il ruolo centrale che aveva sempre avuto nel territorio».

Le priorità

Quali sono le prime tre cose di cui i tre candidati si occuperebbero in caso di vittoria elettorale?

Cabriolu: 1) la riapertura della Casa dell’anziano («Il trasferimento degli ospiti in strutture di altri paesi dopo la dichiarazione di inagibilità dello stabile è stato un trauma»); 2) l’affidamento delle terre civiche («Contavamo di riuscirci cinque anni fa ma poi sono cambiate le norme e la Regione tarda a validare il piano di riordino che abbiamo dovuto rifare»); 3) la transizione ecologica («A partire dall’efficientamento di tutti gli edifici comunali»).

Muscas: 1) il sociale («Giovani, disoccupati e anziani stanno pagando care le conseguenze della pandemia»); 2) la transizione ecologica; 3) la richiesta di istituire un registro dei tumori («Villacidro fa registrare valori di mortalità al di sopra della media»).

Sollai: 1) restituire al paese decoro, pulizia e ordine («Ce n’è bisogno. La gente ce lo chiede con forza»); 2) l’affidamento delle terre pubbliche; 3) le difficoltà sociali («A partire dalle fasce che più stanno subendo le difficoltà: giovani, anziani, chi è senza lavoro»).

