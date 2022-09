La cambusa a chilometro zero 

Tra i partner anche Assonautica Nord Sardegna con il super collaudato progetto “Cambusa” che mette in comunicazione i diportisti con i produttori dell’agroalimentare, dell’artigianato e dei servizi a Km zero. Riempendo la propria cambusa di questi tesori i turisti che si muovono via mare non solo negli anni sono diventati consumatori, ma anche degli ambasciatori delle eccellenze del territorio. «Il viaggiatore cerca la diversità e le imprese che esprimono questo concetto in Sardegna ci sono, ma sono piccole, spesso non hanno un proprio marchio e noi glielo offriamo», dice Giovanni Conoci, presidente di Assonautica Nord Sardegna. L’iniziativa non nasce oggi e funziona già da un decennio. Ora è pronta per oltrepassare i confini. «Raccogliamo i buoni frutti dei progetti già fatti – continua il presidente – ed è un’occasione unica per la Sardegna. Uno scenario transfrontaliero che valorizza le identità di ognuno».

«Quality Made è un marchio ombrello che punta tutto sui servizi di qualità, intesi come valori sociali, culturali e ambientali». Una sorta di bollino blu sulle produzioni e sulle prestazioni da erogare ai viaggiatori che sono alla ricerca di esperienze. Laura Giuliano della cooperativa toscana Itinera, spiega così la costituzione del network che vede insieme i territori dell’area costiera, Toscana, Liguria, Sardegna e Corsica nell’ambito della programmazione Interreg Marittimo 2014-2020. Una nuova sfida, che durerà solo un anno, e che interesserà centinaia di piccole e medie imprese pronte a ottenere il prestigioso marchio.

Filo diretto

Tra i partner anche Assonautica Nord Sardegna con il super collaudato progetto “Cambusa” che mette in comunicazione i diportisti con i produttori dell’agroalimentare, dell’artigianato e dei servizi a Km zero. Riempendo la propria cambusa di questi tesori i turisti che si muovono via mare non solo negli anni sono diventati consumatori, ma anche degli ambasciatori delle eccellenze del territorio. «Il viaggiatore cerca la diversità e le imprese che esprimono questo concetto in Sardegna ci sono, ma sono piccole, spesso non hanno un proprio marchio e noi glielo offriamo», dice Giovanni Conoci, presidente di Assonautica Nord Sardegna. L’iniziativa non nasce oggi e funziona già da un decennio. Ora è pronta per oltrepassare i confini. «Raccogliamo i buoni frutti dei progetti già fatti – continua il presidente – ed è un’occasione unica per la Sardegna. Uno scenario transfrontaliero che valorizza le identità di ognuno».

L’incontro

Il gruppo di lavoro si è riunito ieri nella sala convegni dell’hotel Catalunya. Sono stati circa una ventina gli eventi già organizzati dal team internazionale in diversi luoghi dell’area di cooperazione con il coinvolgimento di 326 imprese. Ci sono un disciplinare del marchio Quality Made, un vademecum dei valori di riferimento nei quali si riconosce la comunità che vi aderisce.

«Noi portiamo un target di clientela diverso, che è il turista nautico – continua Conoci – e questo è un valore aggiunto che è stato apprezzato da tutti». Il progetto “Cambusa” diventa così un modello da riproporre in tutto il Mediterraneo, ben oltre l’area di cooperazione in cui il progetto ha mosso i primi passi. Tutti i diportisti possono, grazie all'App Cambusa (scaricabile dal sito www.cambusa.eu ) acquistare online i prodotti agroalimentari del territorio in cui gettano l’ancora e conoscere i servizi dei porti.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata