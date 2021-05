La caduta del razzo: la notte dei sardi  con il naso all’insù 

L'attenzione era d’obbligo perché, con le sue circa 20 tonnellate, il secondo stadio del razzo cinese “Lunga Marcia 5B” è uno dei più grandi detriti spaziali mai caduti in modo incontrollato sulla Terra negli ultimi anni. La stazione spaziale cinese che nel 2018 aveva tenuto tutto il mondo col fiato sospeso ne pesava otto. E ieri come allora l’incertezza su quando e dove potesse avvenire il rientro nell'atmosfera era grande, per quanto le stime delle organizzazioni internazionali seguivano il detrito spaziale indicassero come poco probabile una caduta su un centro abitato, e remoto il rischio per l'Italia. Ma in ogni caso solo a mezzanotte - quando le stime concordavano sull’Atlantico settentrionale come area di atterraggio in un momento fra le 3,04 e le 5,04 – ci si è sentiti autorizzati a stare ragionevolmente tranquilli.

La sorveglianza

La Protezione civile regionale era stata informata dal Dipartimento nazionale che il rientro incontrollato in atmosfera del secondo stadio del razzo potrebbe interessare il nostro territorio e sta monitorando la situazione. «Sulla base dell'ultimo comunicato dell'Agenzia Spaziale Italiana – scriveva una nota della Regione nel pomeriggio – la previsione di rientro sulla terra del vettore è stimata per le ore 02:24 (ore locali) del 9 maggio, con una finestra temporale di incertezza di 6 ore. In questo arco di tempo, sono tre le traiettorie di caduta dei frammenti che potrebbero coinvolgere l'Italia, all'interno della fascia di dispersione che interessa porzioni di nove regioni del centro-sud, compresa la Sardegna». Poi però nel corso delle ore le orbite si sono ridotte a due e l’arco temporale a soli 120 minuti.

Raccomandazioni

La Regione aveva comunque preso sul serio la minaccia, diffondendo ai cittadini sardi precise istruzioni: «Si ricorda che eventi di questo tipo e casi reali di impatto sulla Terra, e in particolare sulla terraferma, sono assai rari e pertanto non esistono comportamenti di autotutela codificati. Tuttavia, è possibile fornire alcune indicazioni utili affinché si adottino comportamenti di autoprotezione qualora si trovi nei territori potenzialmente esposti all’impatto: poco probabile che i frammenti causino il crollo di edifici, che sono comunque più sicuri rispetto ai luoghi aperti. Si consiglia, comunque, di stare lontani dalle finestre e porte vetrate». Certe raccomandazioni restano valide anche a caduta avvenuta: «Alcuni frammenti di grandi dimensioni potrebbero sopravvivere all'impatto e contenere idrazina (altamente cancerogena). Si consiglia a chiunque avvistasse un frammento, di non toccarlo, di mantenersi a una distanza di almeno 20 metri e di segnalarlo immediatamente alle autorità competenti».

Le ipotesi

In Europa la sorveglianza è affidata al consorzio spaziale Eusst, del quale fa parte l’Agenzia Spaziale Europea (Esa). I dati sono stati costantemente trasmessi alla Protezione Civile presso la quale è rimasto attivo per tutto il giorno un tavolo tecnico.Il momento più intenso dell’attività di monitoraggio è stato probabilmente il primo pomeriggio, quando l’area del possibile atterraggio comprendeva l'Italia centro-meridionale insieme a parte dell’Africa, delle Americhe e dell'Asia meridionale e dell’Australia, più gli oceani Atlantico, Pacifico e Indiano.

