La caccia al regalo va a rilento 

Poco più avanti, Ludovica Marogna, della omonima profumeria, aggiunge: «La corsa ai regali va un po’ a rilento rispetto all’anno scorso, forse perché adesso sta tornando la paura dei contagi e anche il tempo non ci ha aiutato. Sicuramente questi giorni con il sole andrà meglio». C’è da dire, aggiunge,«che la città non accoglie come dovrebbe. Qui in via Marconi rispetto a viale Colombo e via Porcu siamo stati penalizzati anche con le luminarie, molto tristi».

«Sta andando molto peggio dell’anno scorso», dice Maria Vitalia Soi, di Eurocity in via Marconi, «forse perché nel 2020 la gente era chiusa in casa per via del Covid e poi non vedeva l’ora di uscire. Sta di fatto che quest’anno è un mortorio. Anche domenica è andata male, vanno tutti nei centri commerciali».

Procede a rilento la corsa ai regali nei negozi del centro. La concorrenza spietata dei vicini centri commerciali sta creando problemi alle attività cittadine e a questo si aggiunge che molti quartesi preferiscono andare a Cagliari dove sono stati allestiti anche i mercatini. Si spera in un’impennata nella settimana di Natale ma per ora le facce dei commercianti non sono allegre.

Poca aria di festa

Effetto maltempo

La speranza non si perde

Da una strada all’altra la musica non cambia. «Non sta andando bene», dice Daniela Falchi del negozio di intimo Ideesopraesotto in via Porcu. «Io addirittura domenica pomeriggio ho chiuso perché di mattina non c’era un’anima. Ma può darsi che l’ultima settimana si intensifichi il flusso di gente. In genere uno dei regali più gettonati è il pigiama e molti aspettano anche l’ultimo momento per comprarlo».

Il confronto col 2020

Dalla gioielleria di fronte Giuseppe Lauro conferma: <stiamo andando molto a rilento. L’anno scorso per noi è andata molto meglio perché non dimentichiamoci che per via del Covid nei fine settimana i centri commerciali erano chiusi. Poi Cagliari ci fa una concorrenza spietata anche con i mercatini. Peccato, perché il Comune è stato molto attivo, ha messo le luminarie in anticipo e anche organizzato iniziative. Però questi centri commerciali ci uccidono».

Nessuna fila

Splende di luci il negozio di articoli da regalo di Raffaella Perez “Creazioni Raffaella” in via Vittorio Emanuele ma all’ingresso non c’è la fila. «Non è come gli altri anni», commenta la commerciante, «il quartese soprattutto nel fine settimana fugge. Eppure qui in centro si possono fare acquisti con tranquillità senza ressa e senza rischi. Speriamo che in questi ultimi giorni la situazione cambi».

L’atmosfera natalizia

Eppure mai come quest’anno la città si è fatta bella per le feste di fine anno. Il Comune ha sistemato le luminarie anche in quelle strade dove non c’erano mai state come via Danimarca e via San Benedetto per portare l’atmosfera natalizia anche fuori dal centro. E a questo si è unito un ricco cartellone di iniziative, con mostre, concerti, spettacoli, presentazioni di libri.

