La breve esistenza di Antonio Loi offerta al sacerdozio 

Proprio a Cuglieri, fra le mura del seminario regionale, cominciano a manifestarsi i primi segnali della malattia che attaccò e devastò il fisico di Antonio Loi, sino a portarlo, nel giro di pochi anni, alla morte. Ricoverato al “San Giovanni di Dio” a Cagliari gli viene diagnostica una “discinesia delle vie urinarie”, fastidiosissima infezione batterica. Quindi viene operato per l’asportazione delle tonsille, ma la più grande preoccupazione di Antonio è quella della consacrazione presbiterale. Ripeterà ai medici: «Rimettetemi in piedi solo per diventare sacerdote».

«Esemplare nella condotta, eccellente nella pietà, distinto nello studio, ottimo nello sport di vario genere. In tutte le gare, se non era il primo assoluto, come spesso avveniva, era sempre fra i primi»: questo il ritratto di un suo compagno di studi. Così don Vincenzo Fois, per lunghi anni rettore della chiesa di sant’Agostino a Cagliari: «Con la sua corporatura esile, quando faceva il salto in alto o in lungo pareva potesse volare, assicurandosi la vittoria ma senza farsene motivo di vanto. Antonio non amava la competizione ma amava molto lo sport». Venne notato anche per le sue doti canore. Con la sua bella voce da tenore venne subito inserito nella “schola cantorum”. Dalle testimonianze dei suoi compagni di seminario a Cuglieri emerge come la vita del chierico di Decimoputzu fosse tutta indirizzata alla «virtù e alla perfezione cristiana: anche le sue piccole mancanze erano prive di malanimo e cattiveria». Don Sergio Pintus, suo compagno di classe, ricorda come «Antonio fosse l’unico che non bisticciò mai con nessuno». Don Fernando Sanna, che sarà poi assistente diocesano di Azione cattolica nella diocesi di Cagliari, scrisse di getto un suo ritratto: «era un animo signorile, molto cordiale, gentile ed educato, tanto da attirarsi stima e rispetto da parte di tutti».

La sua sola aspirazione e ragione di vita sarà sempre questa: diventare sacerdote. Antonio Loi nasce a Decimoputzu il 6 dicembre 1936, ultimo di sette figli. Tredicenne entra nel seminario diocesano di Iglesias per poi completare gli studi teologici a Cuglieri, dove ha sede il seminario regionale sardo. Mentre frequenta il quarto anno di Teologia gli viene diagnosticato un linfogranuloma maligno. Sarà sacerdote solo per venti mesi, fra ricoveri in ospedale e rientri in famiglia. Dopo una lunga agonia, muore nella sua casa il 29 maggio 1965. La causa di beatificazione parte il 16 marzo 2017. Un anno dopo, il 19 aprile 2018, a Cagliari, nella cappella del Seminario Regionale Sardo, si celebra la prima sessione dell’inchiesta diocesana.

La sua sola aspirazione e ragione di vita sarà sempre questa: diventare sacerdote. Antonio Loi nasce a Decimoputzu il 6 dicembre 1936, ultimo di sette figli. Tredicenne entra nel seminario diocesano di Iglesias per poi completare gli studi teologici a Cuglieri, dove ha sede il seminario regionale sardo. Mentre frequenta il quarto anno di Teologia gli viene diagnosticato un linfogranuloma maligno. Sarà sacerdote solo per venti mesi, fra ricoveri in ospedale e rientri in famiglia. Dopo una lunga agonia, muore nella sua casa il 29 maggio 1965. La causa di beatificazione parte il 16 marzo 2017. Un anno dopo, il 19 aprile 2018, a Cagliari, nella cappella del Seminario Regionale Sardo, si celebra la prima sessione dell’inchiesta diocesana.

Un chierico buono

«Esemplare nella condotta, eccellente nella pietà, distinto nello studio, ottimo nello sport di vario genere. In tutte le gare, se non era il primo assoluto, come spesso avveniva, era sempre fra i primi»: questo il ritratto di un suo compagno di studi. Così don Vincenzo Fois, per lunghi anni rettore della chiesa di sant’Agostino a Cagliari: «Con la sua corporatura esile, quando faceva il salto in alto o in lungo pareva potesse volare, assicurandosi la vittoria ma senza farsene motivo di vanto. Antonio non amava la competizione ma amava molto lo sport». Venne notato anche per le sue doti canore. Con la sua bella voce da tenore venne subito inserito nella “schola cantorum”. Dalle testimonianze dei suoi compagni di seminario a Cuglieri emerge come la vita del chierico di Decimoputzu fosse tutta indirizzata alla «virtù e alla perfezione cristiana: anche le sue piccole mancanze erano prive di malanimo e cattiveria». Don Sergio Pintus, suo compagno di classe, ricorda come «Antonio fosse l’unico che non bisticciò mai con nessuno». Don Fernando Sanna, che sarà poi assistente diocesano di Azione cattolica nella diocesi di Cagliari, scrisse di getto un suo ritratto: «era un animo signorile, molto cordiale, gentile ed educato, tanto da attirarsi stima e rispetto da parte di tutti».

Da un ospedale all’altro

Proprio a Cuglieri, fra le mura del seminario regionale, cominciano a manifestarsi i primi segnali della malattia che attaccò e devastò il fisico di Antonio Loi, sino a portarlo, nel giro di pochi anni, alla morte. Ricoverato al “San Giovanni di Dio” a Cagliari gli viene diagnostica una “discinesia delle vie urinarie”, fastidiosissima infezione batterica. Quindi viene operato per l’asportazione delle tonsille, ma la più grande preoccupazione di Antonio è quella della consacrazione presbiterale. Ripeterà ai medici: «Rimettetemi in piedi solo per diventare sacerdote».

Mandato a Tempio, per un periodo di convalescenza, «gli venne un mal di petto misterioso, che lo fece soffrire assai: ma non era quello il suo male». Nuovamente ricoverato in Patologia medica, viene dimesso per «endocardite reumatica». Scrive il postulatore della Causa: «Dal 1961 la malattia divenne la sua compagna di viaggio, il suo letto il luogo dove iniziare a vivere il sacerdozio, le corsie degli ospedali l’ambiente in cui esercitare in grado massimo le virtù umane ma soprattutto le virtù spirituali».

Linfogranuloma maligno

Ancora convalescente, torna a Cuglieri per frequentare il 4° anno di teologia ma - in occasione di un nuovo ricovero - una biopsia rivelò in modo inequivocabile il vero male: «linfogranuloma maligno» o «morbo di Hodgkin». Una diagnosi devastante. «Ne ebbi come una mazzata tremenda» - confesserà più tardi alla sorella - «la testa non mi resse, mi sentivo per svenire!»

Il 25 gennaio 1963 gli fu applicato un busto ortopedico che avrebbe portato sino alla morte. Una «via Crucis» infinita. A monsignor Cherchi - che fu suo direttore spirituale lungo tutto il decorso della malattia, fino alla morte - alla domanda: «A quale stazione (della via Crucis) sei arrivato? Quando il Signore ti vorrà portare alla quattordicesima?», candidamente e guardando verso il cielo rispose: «Le stazioni? Non le ho contate più. All’ultima mi porterà il Signore, quando vorrà e come vorrà. Sono qui per questo!». Oramai era nelle mani di Dio. Una cosa sola egli desiderava ed è per questo che ricercava ed accettava tutte le cure: diventare sacerdote! Così ha scritto il suo medico curante, Giuseppe Biggio: «Non mi chiese mai una cura che potesse lenire le sue sofferenze, ma mi pregò di rimetterlo in piedi, anche solo per poco tempo, per poter ricevere la sacra ordinazione sacerdotale». Il 22 settembre 1963 Antonio Loi fu ordinato sacerdote dal vescovo di Iglesias, monsignor Giovanni Pirastru.

L’incontro con Paolo VI

Nel maggio 1964, grazie all’interessamento di un religioso, don Antonio ha la grande gioia di un incontro personale con Papa Paolo VI. Questo il ricordo nel suo diario: «Il Santo Padre, commosso fino al pianto, mi ha detto di stare tranquillo, che il Signore può far tutto e che sa quello che fa e, se mi vorrà nel campo apostolico, farà tutto Lui. Se la sua volontà è diversa, accettare tutto con gioia serenità, amore. Mi ha benedetto per tutto e per tutti, per tutte le mie intenzioni».

Prete del Concilio

Don Antonio sarà prete negli anni del Concilio Vaticano II. E nelle pieghe della sua delicata spiritualità, un passaggio lo avvicina alla Beata trappista di Dorgali, Maria Gabriella Sagheddu, martire dell’Unità dei cristiani. Proprio dall’incontro con Montini, primo autentico papa “ecumenico” (e non solo per lo storico abbraccio con il patriarca ortodosso Atenagora), don Antonio offre tutte le sue sofferenze anche per la «tanto sospirata Unità della Chiesa».

Profeta contemporaneo

I suoi funerali richiamano alla memoria quelli di altre anime elette della terra di Sardegna, per esemplarità di vita, partecipazione popolare, unanimità di consensi, certezza di trovarsi al cospetto di una “santità manifesta”. La Chiesa diocesana di Cagliari ha aperto il processo cognizionale su questa figura di sacerdote e martire della fede. Ma, al di là delle risultanze di questa indagine, che tutti auspicano prossime e positive, resta questa indelebile, gigantesca testimonianza di adesione al Vangelo e di sequela al Cristo, incondizionata ed eroica.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata