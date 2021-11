La bravata finisce nel dramma 

Una giornata di festa per tante famiglie di Bono, dove si erano celebrate le Cresime, finita con la bravata di cinque minorenni, tutti intorno ai 15 anni. Un gesto che ha avuto conseguenze drammatiche. Intorno alle 4, finiti i festeggiamenti che si erano tenuti in un locale, hanno deciso di concludere la nottata con l’ebbrezza proibita di un giro in auto. Hanno “rubato” la Volkswagen Polo di uno dei loro genitori e sono partiti. Dopo poche centinaia di metri però hanno perso il controllo del mezzo e sono finiti contro un muro. Uno schianto violentissimo al termine di una strada in discesa con il fondo reso scivoloso dalla sabbia e i detriti trasportati nel fondo della via dalla pioggia. Ad avere la peggio è stato un ragazzino di appena 14 anni che era seduto accanto al guidatore. Ha sbattuto la testa riportando un grave trauma cranico. Soccorso dal 118, è stato trasportato al San Francesco di Nuoro e viste le sue condizioni ricoverato in rianimazione. Nel corso della mattinata è stato sottoposto a intervento chirurgico. Ora è stabile, in coma farmacologico, ma la prognosi resta riservata.

L’allarme

Gli altri ragazzi sono rimasti praticamente illesi. Dopo lo scontro, spaventati, si sono allontanati. L'allarme è stato dato da un residente svegliato dal rumore dello schianto. Ha chiamato i carabinieri e il 118, sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco. Gli amici sono stati rintracciati subito dai carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Bono. Non erano andati troppo lontano. Il minore che era alla guida del veicolo è stato sottoposto all'alcool test ed è risultato positivo. I militari hanno ricostruito l'accaduto sentendo anche alcuni testimoni, poi hanno trasmesso gli atti per competenza alla la Procura dei minori. Rischia, assieme ai suoi amici, le accuse di omissione di soccorso, furto e guida in stato di ebbrezza. Il sindaco Elio Mulas ha fatto visita alle famiglie e chiesto silenzio e rispetto. «Il paese è ammutolito, siamo senza parole – ha dichiarato – Aspettiamo tutti con ansia e preoccupazione le notizia dall'ospedale di Nuoro».

