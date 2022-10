La bomba fa esplodere la vertenza 

Sdegno e ferma condanna. All’indomani del blitz dinamitardo messo a segno due giorni fa nell’impianto di potabilizzazione del paese, la comunità di Torpè si è risvegliata con un grande peso. Sia il sindaco Martino Sanna, che Barbara Carai, a nome dell’opposizione consiliare, hanno immediatamente stigmatizzato, anche se con sfumature diverse, il grave atto intimidatorio. E mentre vanno avanti le indagini, prese in carico dai carabinieri della stazione del paese e della Compagnia di Siniscola, per cercare di far luce sui responsabili della pesante intimidazione, affiorano nuovi particolari sul tipo di ordigno fatto esplodere alla base del grande vascone dell’impianto di potabilizzazione, situato in località “Poju”. Chi ha agito ha infatti sistemato l’ordigno all’interno di un frigorifero.

I danni

L’esplosione ha danneggiato il muro in cemento armato annerendo la parete per diversi metri e facendo ipotizzare la presenza di una carica assai potente. Appare certo anche il movente: la scritta “Torpè no gass” tracciata con vernice nera è un chiaro messaggio sulla vertenza in atto sul contestatissimo sito di Istrumpadoglios, scelto da Medea-Italgas per la realizzazione dell’impianto di stoccaggio della rete del paese. Da giorni gli abitanti della zona si oppongono alla realizzazione della struttura di approvvigionamento, perché troppo vicino alle loro abitazioni. La scorsa settimana, nonostante il parere negativo espresso all’unanimità dal Consiglio comunale e la proposta di trasferire l’impianto in un altro sito più sicuro, a Istrumpadoglios è stato aperto comunque il cantiere, cosa che di fatto ha alzato il clima di tensione tra i residenti.

Inquietudine

Alla luce dell’attentato di due giorni fa, cresce l’inquietudine tra gli amministratori torpeini: «Più volte e in diverse sedi – sottolinea il sindaco Sanna – avevamo manifestato alle istituzioni regionali e nazionali la nostra preoccupazione per un clima difficile che stava montando in paese su una vertenza che la comunità ha legittimamente sollevato. Avevamo chiesto e richiediamo, con ancora più forza, una rapida soluzione della vertenza». Ferma la condanna anche dell’opposizione: «Come minoranza ci dissociamo dai responsabili di questo atto sconsiderato – avverte la consigliera Barbara Carai -. Abbiamo fatto tutto quello che era in nostro potere proponendo al sindaco la nostra collaborazione e unendo le forze per trovare una soluzione». «Le istituzioni non lascino sola l’amministrazione comunale di Torpè – aggiunge il capogruppo del Psd’Az in Consiglio regionale, Franco Mula - Da tempo noi sardisti abbiamo chiesto all’assessora dell’Industria Anita Pili, la quale ha agito prontamente, di mediare con Medea-Italgas per spostare l'impianto lontano dal centro abitato, senza ottenere alcun cenno di riscontro ». Condanna anche dal deputato Pietro Pittalis: «Non si può abbassare la guardia di fronte a certi atti davvero ingiustificabili – afferma l'esponente di FI – che non possono portare a un dialogo costruttivo sulla realizzazione di un’opera essenziale per il futuro energetico del territorio».