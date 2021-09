«La bolletta sarà più cara del 40%» 

Una bomba atomica su cittadini e aziende: «Le bollette elettriche dal prossimo trimestre aumenteranno del 40%». A sganciarla senza pietà è stato il ministro della Transizione energetica, Roberto Cingolani, ospite di un convegno della Cgil e infelice ambasciatore del governo nell’annunciare i prossimi rincari record sulle tariffe energetiche degli italiani. «Queste cose vanno dette e abbiamo il dovere di affrontarle. Il prezzo del gas a livello internazionale aumenta – si è giustificato l’esponente di Governo –, ma anche perché è salito quello dell’anidride carbonica prodotta».

La “confessione” del ministro è stata accolta con stupore dalle associazioni dei consumatori, furiose per un’imminente impennata dei prezzi ingiustificabile da qualsiasi crisi internazionale.

Proteste

Giorgio Vargiu, presidente regionale di Adiconsum quasi non crede alle sue orecchie: «È impensabile che in un solo trimestre il rincaro delle materie prime possa aver costretto ad aumenti del genere. La componente dell’energia inserita in bolletta è solo per un 40% è dovuta alle quotazioni del gas, il resto è composto da rinnovabili e in minima parte da petrolio. Il governo ha perciò il dovere di spiegare voce per voce le ragioni della stangata».

Marco Vignola, responsabile del settore energia dell'Unione Nazionale Consumatori, lancia l'allarme: «Un aumento di tale portata, se fosse davvero confermato, sarebbe letale per famiglie e imprese. Per una famiglia tipo sarebbe equivalente a 247 euro su base annua». L’Unc si appella a Governo e Parlamento affinché «pongano subito rimedio, decidendo di destinare i proventi delle aste di mercato dei permessi di emissione di CO2 all'abbassamento delle bollette, eliminando gli oneri di sistema oramai superati, come quelli per la messa in sicurezza del nucleare».

Anche Andrea Pusceddu, presidente di Federconsumatori, non nasconde lo scetticismo. «Le tariffe energetiche sono regolate ed è quindi compito delle autorità riuscire a calmierare i prezzi per non dare tutto in un colpo una batosta senza precedenti alle tasche di imprese e famiglie. Un mancato intervento sancirebbe il fallimento della politica energetica italiana che voleva liberarsi dalle fluttuazioni internazionali delle materie prime».

Il vertice

Sul tema dell’energia si sono espressi anche i sindacati sardi. Cgil, Cisl e Uil protestano per essere stati esclusi dal vertice previsto per domani a Roma alla presenza del ministro Cingolani, del presidente della Regione, Christian Solinas e dei vertici di colossi del settore come Saras, Enel e Terna. «Auspichiamo che il ministro e il presidente convochino al più presto le parti sociali per discutere dei temi oggetto del tavolo», dicono i segretari generali Cgil, Cisl e Uil Samuele Piddiu, Gavino Carta e Francesca Ticca.

E tra gli esclusi al vertice che traccerà i destini energetici dell’Isola, come denunciano i parlamentari dem Gavino Manca, Romina Mura e Andrea Frailis, ci sono anche gli enti del territorio: «Si tratta di uno sgarbo verso quelle comunità sarde che ospitano infrastrutture industriali e che avrebbero avuto qualcosa da dire sull'argomento»

