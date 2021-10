La Biodiversità e i suoi guardiani 

Il primo passo ufficiale è stato una conferenza online. Incontro virtuale che però ha gettato le basi per un lavoro da farsi con i piedi ben piantati per terra. La terra della Sardegna.

Si è insediata ieri in Regione la Commissione tecnico-scientifica per l’agrobiodiversità animale e vegetale. Avrà – fra gli altri- il compito di proteggere il patrimonio naturale caratteristico della Sardegna, censendolo e inserendolo in un Repertorio ufficiale, conservandone il materiale genetico in una Banca regionale del Germoplasma.

Salvare e valorizzare

Due gli obiettivi: salvare dall’estinzione risorse naturali antiche e caratteristiche - come il grano Denti de Cani della Marmilla o il Cavolo Tronco di Alghero – e fare in modo che possano essere valorizzate economicamente, nel rispetto delle comunità locali che le custodiscono. Costruendo un baluardo contro i predoni dell’agribusiness internazionale. Che vogliono carpire i segreti di quei tesori della genetica, per produrre nei loro laboratori delle super varietà, da rivendere a caro prezzo. Ora la Sardegna si mette al passo con altre Regioni d’Italia, come Puglia e Toscana, dove le Commissioni sono già operative.

«Il tema della biodiversità in campo agricolo è richiamato trasversalmente in tutti i documenti di preparazione della nuova Politica agricola comune per il periodo 2023/2027», dice l’assessora regionale dell’Agricoltura Gabriella Murgia. «Per rafforzare gli strumenti già attivati e quelli che attiveremo a breve a sostegno del comparto è fondamentale e strategico il ruolo della Commissione». Che è anch’essa biodiversa , per rubare la felice battuta di un partecipante alla seduta di insediamento. Presieduta dalla dirigente regionale Antonella Rocchi, è composta da scienziati (Università di Cagliari e Sassari, Cnr, un’antropologa indipendente), esperti di Agris e Laore, agricoltori e allevatori, due rappresentanti delle associazioni di base e i comitati di tutela da cui è partita, oltre vent’anni fa, la battaglia per la biodiversità.