La biblioteca mai nata è già vecchia 

La cifra deliberata dalla Giunta dovrà poi essere approvata dal Consiglio comunale, ma fa parte degli oltre 550mila euro già stanziati e in cui è compresa anche la manutenzione straordinaria della struttura. Soldi che, spiega il sindaco Pietro Pisu, «siamo riusciti a recuperare grazie ai ribassi d’asta. Per quanto riguarda gli interventi sugli impianti, questi sono legati alla sicurezza della struttura e alle norme antincendio, ovviamente per poterla aprire necessita di tutte le autorizzazioni da parte degli organi competenti».

«È prevista la sistemazione dell'impianto elettrico di illuminazione esterno, con la posa di nuove lampade per i lampioni e per i punti luce a terra», spiega l’assessore ai lavori pubblici Walter Caredda, «allo stato attuale l’impianto di condizionamento non è funzionante e tutti i componenti e le macchine necessitano di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, stiamo provvedendo a sistemare tutto».

L’attuale amministrazione, in un più ampio progetto di recupero dell’area, ha deciso però di restaurarla e di renderla fruibile quanto prima alla collettività. I lavori sono iniziati oltre un anno fa e ora sembrano essere alle battute finali. La Giunta nell’ultima riunione ha approvato il progetto definitivo-esecutivo e ha investito oltre 100mila euro sia per riparare l’impianto antincendio sia per l’illuminazione esterna che per gli impianti di climatizzazione, che nel frattempo hanno bisogno di cure. Anche se la biblioteca non è mai stata aperta.

È stata realizzata nella metà degli anni Duemila e doveva far parte del grande complesso museale del parco Sergio Atzeni in via Pertini, ma nella biblioteca che sorge nel quartiere Le Serre i libri non sono mai arrivati. Mai aperta e mai utilizzata è stata più volte bersaglio dei vandali.

Il progetto

Le polemiche

I lavori dunque proseguono, ma la biblioteca, così come anche il parco Sergio Atzeni e il cosiddetto museo “caffettiera” sono, da sempre, sotto la lente d’ingrandimento dei quartuccesi che più volte hanno parlato di «sperpero di denaro pubblico e di strutture non compatibili con l’architettura locale». Nel progetto di restyling l’amministrazione ha, però, ritenuto necessario suddividere i lavori di completamento del museo e della biblioteca in due stralci funzionali d’intervento. «Abbiamo appaltato subito i lavori della biblioteca affinché si possa procedere alla sua apertura al pubblico e possa essere resa fruibile dalla comunità. Nell’importo stanziato sono compresi oltre i costi di progettazione, anche l’Iva, gli oneri di sicurezza e altre spese dell’amministrazione, non si può sempre parlare di sperpero di denaro», aggiunge Caredda, ricordando che «a seguito del parere dei vigili del fuoco per risolvere le criticità, queste hanno impedito di acquisire da parte dell’amministrazione l’agibilità e il corretto utilizzo dell’immobile e la sua conseguente apertura al pubblico».

