La biblioteca consegna a domicilio 

Duecentottantamila libri in catalogo e migliaia audiovisivi. La mega-biblioteca ha casa nel Sulcis. Non è concentrata in un unico luogo, ma è formata da diciotto piccole biblioteche sparse nel territorio. Minuscole realtà, ciascuna con una propria dotazione di libri e documenti, che operano come una sola struttura interconnesse attraverso il web in una “rete”.

La storia

La rete ha un nome, Sbis, acronimo di Sistema bibliotecario interurbano del Sulcis. Spicca il volo nel 1986 grazie all’iniziativa di 9 giovani di Carbonia che si riuniscono in cooperativa, la “Progetto Scila” e, attingendo ai fondi regionali per l’occupazione giovanile, varano il progetto del sistema bibliotecario territoriale. Contano di vivere di e con i libri: è un servizio nuovo e si trasforma in posti di lavoro. Attualmente, la Scila conta 26 affiliati. Insieme a una ventina di dipendenti (tutti altamente specializzati) gestisce anche altri servizi quali il Centro di documentazione della storia locale e la sezione audiovisivi della Società Umanitaria di Carbonia. La “creatura” principale rimane, però, il sistema bibliotecario. Per dare vita allo Sbis si sono messi insieme ben diciotto Comuni raggruppati in una “libera associazione”. La gestione è stata affidata alla Scila in qualità di “ditta capofila” di un’associazione temporanea di imprese che comprende un’altra coop, la Lilith. «Abbiamo dato vita a uno dei pochi e il più esteso dei servizi di rete che operano in Sardegna – spiega Monica Tocco, presidente della Scila - e veniamo portati a esempio di come si possa fare squadra, e non è scontato, mettendo insieme ben diciotto realtà diverse”. Quasi un miracolo visto che alle spalle di ogni piccola biblioteca c’è un Comune con una amministrazione e una sua identità. Ebbene, da 30 anni la rete dei Comuni fa sistema per gestire servizi che un singolo ente non potrebbe permettersi. Le mini-biblioteche sono collegate “in linea” al catalogo unico del Sistema bibliotecario nazionale, alla rete del sistema regionale e anche alla biblioteca universitaria. Si traduce nella possibilità di accedere a uno sterminato catalogo. «Abbiamo migliaia di iscritti – fa rilevare Anna Paola Peddis, la coordinatrice dei servizi bibliotecari – che possono connettersi con tutte le biblioteche”.

Il prestito

Funziona anche il servizio di prestito “integrato”. «Si può richiedere un libro con una e-mail o una telefonata, lo recapitiamo a casa e passiamo a riprenderlo. «Lo Sbis nasce con una priorità – aggiunge Monica Tocco – la conoscenza della lettura che cerchiamo di divulgare anche attraverso l’organizzazione di eventi culturali, rassegne, progetti, laboratori di animazione divulgazione di progetti specifici come il Progetto Nati per leggere e Nati per la Musica». Un’attività che ha subito un forte rallentamento a causa del Covid. “Però ci stiamo adoperando – sottolinea la presidente - per spostarci sulle piattaforme multimediali: abbiamo creato un sito, www.sbis.it, e stiamo ottenendo anche un buon riscontro”. Il Sistema realizza anche progetti di formazione e animazione all’uso degli audiovisivi e del supporto nella produzione di audiovisivi a scopo didattico, informativo sociale e turistico».

280

Mila

i libri in catalogo a disposizione delle migliaia di iscritti

26

Affiliati

alla coop Scila che nel 1986 ha ideato, con 9 soci, il progetto