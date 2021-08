La bellezza secondo Youn Sun Nah è anche in un rock dei Metallica 

Occhi splendenti di gioia, sorriso grande come il mondo. Dalla Corea del Sud alla Francia; tra il pop e il rock, ma soprattutto nel segno del jazz. Ed è proprio al “Nora Jazz” che Youn Sun Nah ha suonato ieri sera, insieme al compagno di una vita, il chitarrista svedese Ulf Wakenius. «Per me è la prima volta qui, sono davvero entusiasta!», dice, «desideravo di venire in Sardegna da molto tempo».

Cinquantun anni e una mezza dozzina di album alle spalle, Youn ha regalato al suo pubblico un concerto «dove abbiamo spaziato tra canzoni più tranquille e altre più movimentate, cover arrangiate da noi e brani originali. Io e Ulf nella musica amiamo la dinamica, il movimento». Ed è proprio l’eclettismo la forza di “Immersion”, il nuovo album dell’artista che contiene sette cover più altri brani originali: brani come “In a moment”, composto da George Harrison ma che Youn ha ripreso nella versione di Nina Simon, ma anche “You can’t hurry love” delle Supremes o “Mercy mercy me” di Marvin Gaye. «Ho scelto le canzoni di cui fare la cover perché mi ispiravano, per esempio la versione di Nina Simon mi ha letteralmente steso!», esclama Youn, «il produttore Clement Ducol mi ha incoraggiato a scegliere le canzoni, mentre per quelle originali ho lavorato con autori come Morley, Paula Moore, Rosita Kess, e tutti mi hanno dato tantissima ispirazione».

Ehi, “Gangnam Style”

Ma Youn ha sempre dimostrato di saper spaziare tra generi diversi, come dimostrano le sue cover di “Gangnam Style” di PSY o “Enter Sandman” dei Metallica, forti entrambe di milioni di visualizzazioni online: «Ascolto tanti generi diversi, mi aiuta a tenere una distanza salutare da ciò che faccio. Mi sento una principiante, e amo conoscere e provare nuove cose, tenere la mente aperta a ciò che mi circonda».

Poi, a Parigi...

Lo stesso atteggiamento che l’ha portata a incontrare il jazz: «L’ho scoperto da grande, ero a Parigi per studiare musica», ricorda Youn, che è nata in una famiglia di musicisti a Seul e ha vissuto a lungo in Europa: «Ho scelto un corso che si chiamava “jazz e musica di oggi”, senza sapere nemmeno cosa fosse il jazz, su consiglio di un’amica. In un giorno ho scoperto una musica con cento anni di storia, è stato uno choc culturale. Ma mi ha cambiato la vita».

Per sempre

L’altra metà del concerto è proprio Ulf Wakenius. Insieme hanno creato quella che viene definita, «una connessione quasi telepatica» ma, come racconta Youn, «tutto è successo in modo naturale. Ci siamo conosciuti per la prima volta quindici anni fa, l’ho invitato a suonare con me e lui ha accettato senza conoscermi. Ci siamo incontrati sul palcoscenico senza aver provato prima, a causa di un volo cancellato, e ha funzionato subito. In tutti questi anni intanto abbiamo potuto conoscerci meglio e ci divertiamo sempre un sacco, dentro e fuori dal palco. Non avrei mai pensato che saremmo stati tanto a lungo insieme ma so che durerà ancora».

