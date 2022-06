La beffa del grano: incassi raddoppiati ma triplicano i costi 

La guerra del grano, quella più semplice e alla portata dei contadini del Campidano, si combatte anche in Sardegna, lontano dai grandi scenari della produzione ed esportazione del cereale, cioè dalla Russia che taglia le esportazioni del prodotto e dall’Ucraina, altro colosso, che non può esportare il grano per il blocco russo ai porti del Mar Nero. Ed è una guerra per sopravvivere.

Un anno fa il grano veniva pagato ai contadini sardi 27 euro al quintale. Quest’anno quasi il doppio, 52 euro, ma i costi di produzione sono in qualche caso triplicati e quindi nelle tasche degli agricoltori non resta niente in più rispetto al 2021.

Campidano

«Il prezzo a 52 euro? Ci dà una grossa mano», ammette Antonello Gaviano, imprenditore di Monastir, «perché è stata una annata particolarmente travagliata, partita con la semina piovosa a cui è seguita la siccità prima delle piogge di maggio, capaci di salvare un raccolto che sarebbe stato altrimenti anche più basso. Il prezzo alto, mai visto, non riesce però a sopperire alle scarse rese (25–30 quintali ad ettaro) e ai costi di produzione che a causa del caro gasolio agricolo e al rincaro dei concimi sono anche triplicati»

Trexenta

E dalla Trexenta, dove la mietitura è solo alle porte, arriva la voce assai poco fiduciosa di Vincenzo Usai, di Senorbì: «Non ho ancora avviato la trebbiatura. Stimo per il grano una resa di 30 quintali ad ettaro, anche se di solito mi fido solo della verità delle pesate».

«Caro gasolio e costo dei concimi triplicato»: ecco le spine dell’annata 2022 secondo Vincenzo Usai, esperienza di 40 anni, che guarda oltre la congiuntura particolare: «Il prezzo alto, giusto - si badi bene- rispetto a quello che stiamo vivendo quest’anno, è figlio della scarsità di scorte mondiali di grano, della guerra. Ma quando il prezzo scenderà e i costi di gasolio, concimi e altro resteranno alti, saremo in grado ancora di produrre?».

Villasor

A Villasor, in via dell’Agricoltura, nel centro di raccolta di Luciano Podda, imprenditore cerealicolo, anche in questa annata si ammassa il grano duro sardo per il gruppo Cellino. «Sta andando discretamente», dice, «le rese sono purtroppo basse, in media 25 quintali per ettaro, ma la qualità del grano è buona», dice Podda di questo primo scorcio di mietitura, caratterizzata da un’offerta di prodotto che non può soddisfare la domanda.

Serramanna

«Senza l’aumento del prezzo del grano quest’anno non saremmo stati nella condizione di mietere», riassume Giovanni Pintus, giovane coltivatore di Serramanna. «Gasolio agricolo: 1,54 euro a litro; concime urea: 120 euro a quintale; concime nitrato ammonico da semina: 100 euro a quintale”: Giovanni Pintus, elenca i rincari (in certi casi triplicati) nel carrello della spesa del cerealicoltore sardo.

«Purtroppo per noi le rese non sono altissime, 25-30 quintali a ettaro», interviene Nicola Lai, coltivatore e delegato all’Agricoltura del Comune di Serramanna, «mentre i costi di produzione sono arrivati alle stelle».

I conti

Le spese da sostenere sono altissime: «Mille e cinquecento euro circa per un ettaro», dice Priamo Picci, Coldiretti Serramanna. Stefano Anni, sindaco-cerealicoltore di Nuraminis, conferma il quadro: «I prezzi a quintale di circa 50 euro possono sembrare alti rispetto ai 27 euro del 2021, ma il gasolio agricolo è passato da 60/70 centesimi ad 1,55 euro al litro. I concimi chimici utilizzati per portare la pianta al raccolto sono aumentati fatture alla mano tra il 150 e il 260 per cento. Il capitale anticipato per la seminare è raddoppiato e ciò aumenta il rischio d’impresa». Chiude Antonello Gaviano. «Meglio l’anno scorso, quando il grano ci è stato pagato anche 30 euro, e il concime urea costava 27 euro al quintale e il gasolio agricolo 70 centesimi al litro».

