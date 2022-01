La befana con un sacco di saldi 

Non male: normale, così e così. Sicuramente meglio del 2020 ma per recuperare il perso non è basterà questo Natale vissuto tra le paure delle varianti Covid. Nei ristoranti la notte di San Silvestro si sono registrate più disdette che conferme: mezzo fiasco dunque. Nei negozi dello shopping si è lavorato sulla quantità, più che un pensiero un pensierino, il necessario per scambiarsi gli auguri sotto l’albero sperando in un Natale più sereno e un anno migliore di quello che se n’è appena andato. La Confcommercio conferma: «Stimiamo un calo di vendite intorno al 30 per cento, con punte anche maggiori per alcuni settori. Chi ha tenuto facendo registrare anche un aumento sono gli alimentari, il resto è da dimenticare», sottolinea Sara Pintus direttrice della Confcommercio.

La fotografia

Le previsioni fatte qualche giorno prima di Natale parlavano di una spesa media intorno ai 160 euro pro capite per 2 milioni complessivi pari a un terzo in più rispetto all’anno scorso. Non è andata proprio così, complice il Covid che non molla e la crisi che da anni mortifica Oristano e il suo territorio, ma non è andati lontani. «Oltre il Covid che non ha certo aiutato, bisogna prendere atto di una tendenza che privilegia il piccolo regalo rispetto a quelli importanti, più numeri ma meno cassa. Una parte è stata erosa dagli acquisti online e un’altra aspettando i saldi che inizieranno domani», commenta Sara Pintus. Le luci accese dall’amministrazione comunale non sono state sufficienti ad attutire i colpi: «Il clima di festa creato con le luminarie - commenta l’assessore al commercio del Comune, Marcella Sotgiu- ha spinto tanta gente a “scendere” in centro e visitare le strutture commerciali, talvolta solo per curiosare. Abbiamo dato segnali importanti per tutti i settori, ciò ha contribuito a conseguire i risultati».

In cassa

Da “Raggio”, in via Tirso e via Mazzini aggiungono che «si è lavorato ma la gente è sfiduciata. Il Covid ha creato una situazione davvero difficile». Cinzia da “Gioie e Gioielli” in via Dritta è più ottimista. «Sotto Natale è andata benino, abbiano registrato un certo momento che ha portato rispetto al 2020 ad un aumento di pezzi ma non di cassa». Fabio Locci, “Salaris Uomo” in via Garibaldi, sorride quanto basta per sottolineare che «è andata meglio dell’anno scorso. I nostri clienti ci hanno premiato nonostante i richiami di Internet e dei saldi. Il momento non facile ma alla fine la professionalità e la gentilezza premiano sempre. Le luminarie hanno contribuito a creare un’atmosfera accogliente». Sergio, “Argentu 925, artigianato sardo”, gazebo in via Garibaldi: «Non mi lamento, è andata bene all’incirca come gli anni scorsi. Sono dieci anni che faccio Natale a Oristano e sono stato sempre premiato». Soddisfatta anche Titti Cadoni dal suo negozio Mai Tai: «Abbiamo lavorato bene, rispetto al Natale 2020 non c’è paragone, eravamo proprio in un'altra situazione. Speriamo che vada ancora meglio con i saldi».