La Beata Vergine torna tra la sua gente 

Tornano alla normalità i festeggiamenti in onore della Beata Vergine, che si terranno da venerdì 2 a sabato 10 settembre. Per due anni, a causa della pandemia, la banda musicale e i gruppi folk erano in numero ridotto e i fedeli non potevano seguire il simulacro. Le serate civili si svolgevano nel palco all’interno dell’oratorio di via Zuddas, con gli ingressi contingentati. Quest’anno i gruppi e la banda saranno al completo e i fedeli potranno camminare dietro la statua, che sarà nuovamente portata in spalla.

Gli appuntamenti

È in programma un fitto calendario tra celebrazioni liturgiche e intrattenimenti civili. La manifestazione avrà inizio nel santuario della Beata Vergine con l’adorazione eucaristica dalle 18 del 2 settembre. Lunedì 5 in occasione della “Giornata della famiglia”, dalle 16,30 si terrà la solenne vestizione della statua della Madonna nel santuario e subito dopo ci sarà la celebrazione eucaristica per rendere grazie per gli anniversari di nozze.

Il giorno successivo, in occasione della “Giornata del malato”, ci sarà il rosario in processione dalla chiesa della Beata Vergine alla parrocchia di Sant’Ambrogio, in via Zuddas. Mercoledì 7 si svolgerà la tanto attesa processione accompagnata dal suono delle launeddas, dalla banda musicale “Città di Monserrato” e dai gruppi folk in abito tradizionale. Il percorso da qui si snoderà lungo le vie Cicerone, San Gottardo, Giulio Cesare, Palau, San Gavino, via del Redentore e di nuovo il punto di partenza, piazza Maria Vergine per l’appunto. Dopo la processione, dalle 21 ci sarà la parte civile dei festeggiamenti, con l’esibizione dei bambini del coro “Il Pentagramma” di Sinnai. La processione, in forma più breve, sarà replicata il giorno successivo, giovedì 8, a partire dalle 18,30. Il tragitto sarà uguale a quello del giorno prima. Al ritorno nel santuario della Beata Vergine si terrà la celebrazione eucaristica, seguita poi dalla serata musicale etno folk con il gruppo “Animas”, nel piazzale della chiesa. La breve processione si svolgerà anche venerdì 9, stessa ora e stesso percorso.

