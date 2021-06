La battaglia dei sacchi di nylon 

«Basta ritardi. Subito un tavolo di confronto per mettere fine all’emergenza e procedere alla bonifica». I sacchi di nylon colmi di sabbia sistemati ventisei anni fa sulla battigia del Lido per fermare l’erosione si stanno sfaldando, rilasciando in mare insidiosi filamenti di plastica. Con loro sta esplodendo anche il caso-Poetto, messo a dura prova «da un inquinamento che non va più sottovalutato». Non sono bastati gli esposti del Gruppo d’intervento giuridico, neppure le diffide per programmare e realizzare la rimozione dei sacchi e il ripristino della spiaggia inviate dal Comune e dalla Regione (il 17 maggio e il 3 giugno) al concessionario dello stabilimento. I sacchi sono ancora lì, deteriorati e inquinanti. Di fatto, i mancati interventi hanno un forte alleato: il rimpallo di competenze tra enti.

La petizione

Neppure le 25mila firme raccolte sul web grazie a una petizione lanciata da una volontaria, Carola Ludovica Farci, è riuscita a smuovere l’imbarazzante situazione di stallo. Ieri i consiglieri comunali e regionali Progressisti hanno ribadito l’urgenza della bonifica. «A oggi nessuno ha provveduto al ripristino ambientale, mentre la Regione il Comune e l’attuale concessionario del Lido non si accordano su chi debba occuparsene», ricorda la consigliera Francesca Mulas, firmataria di un’interrogazione. «Tantissime persone ci chiedono cosa possono fare, la risposta è che i privati non possono fare nulla: i sacchi sono oggi rifiuti e come tali devono essere trattati». Per il capogruppo regionale Francesco Agus, «preoccupa lo scaricabarile tra amministrazioni. Comune, Provincia, Demanio e due assessorati regionali sembrano impegnati solo a sfuggire alle responsabilità. Posizione ribadita anche da Maria Laura Orrù: «Per questo abbiamo anche fatto una richiesta di convocazione urgente della Commissione competente per dialogare con tutte le parti coinvolte e procedere con urgenza a bonificare l’area interessata».

La lettera ai clienti

Intanto il concessionario Angelo Cerina ha chiarito la posizione della società con una lettera ai clienti. «La non rimozione dei sacchi di nylon sta creando grandi difficoltà al Lido, che è la prima vittima di questa situazione. Il problema è sul tavolo delle autorità competenti. La questione è conseguenza del ripascimento della spiaggia avvenuto vent’anni fa. L’inconveniente si sta manifestando anche in altri tratti a monte e a valle dello stabilimento. La società Il Lido non può intervenire perché essa è concessionaria di una porzione del demanio ma non si estende né alla battigia né al tratto di mare che fronteggia lo stabilimento».

I legali

Secondo l’avvocato Francesco Cocco Ortu, che insieme all’avvocata Alessandra Sedda tutela gli interessi di Cerina, «le condizioni dell’arenile sono mutate dal 1995 ad oggi. I sacchi vennero sistemati sulla spiaggia mentre oggi sono sott’acqua», dove la competenza è della Capitaneria. E in parte del Demanio per i contenitori presenti sulla battigia. Insomma, questioni tecniche non di poco conto. Che non spostano di una virgola l’emergenza. Perché oggi il degrado è sotto gli occhi di tutti e quel filamenti di plastica sono ormai in balia delle correnti.

