La barista: «Deriu mi ha molestato» 

Le accuse sono pesanti. Avrebbe molestato una barista trentenne del suo locale e l’avrebbe attirata poi nella toilette afferrandole i fianchi e toccandole il seno. Prima, però, per mesi l’avrebbe bersagliata con messaggi dal contenuto esplicito. Il noto imprenditore di Iglesias, Antonio Deriu, 71 anni, è stato rinviato a giudizio dal Gup del Tribunale di Cagliari, Michele Contini, che ha accolto la richiesta del pm Ginevra Grilletti, arrivata al termine dell’inchiesta aperta con la querela della ragazza. Con lui, il 10 giugno prossimo, sarà processato anche il padre della giovane, un 59enne anch’egli di Iglesias, a cui la Procura contesta il reato di lesioni e minacce: avrebbe afferrato al bavero della giacca Ninetto Deriu (così è conosciuto da tutti), facendolo sbattere più volte contro un muro.

La vicenda

I fatti risalirebbero al periodo tra il luglio 2019 e il gennaio 2020, culminati poi con quella che per il pm Grilletti sarebbe stata una vera e propria aggressione sessuale. La contestazione più pesante rivolta all’imprenditore 71enne, infatti, è quella di violenza sessuale: l’11 gennaio di due anni fa, sempre secondo l’accusa, avrebbe chiamato la dipendente dalla toilette delle donne del suo locale, il Planetario, afferrandola e chiedendole di baciarlo toccandole il seno. «Ti ho chiesto solo un bacio», le avrebbe poi detto, «per farmi stare bene». Ma la pm imputa a Ninetto Deriu anche le molestie continuate. Per mesi – sempre secondo la Procura – avrebbe bersagliato la barista con continue avance a sfondo sessuale, ma anche chiamandola spesso al telefono e ripetendole frasi dal contenuto esplicito. Il giorno del presunto palpeggiamento, infine, avrebbe minacciato anche il padre e il marito della donna, accorsi al locale dopo la chiamata della ragazza. «Voi non sapete in cosa vi state imbarcando», avrebbe detto loro, «non sapete chi sono, vi distruggo». E poi ancora: «Se fate circolare questa voce vi faccio sparire».

Il secondo imputato

A processo, davanti ai giudici della Prima sezione penale del Tribunale, andrà anche il padre della giovane, di cui non pubblichiamo il nome per tutelare l’identità della presunta vittima. È accusato di lesioni per aver colpito al petto con dei pugni Ninetto Deriu, causandogli una prognosi di una settimana, ma anche di minacce. «Sta bene attento, io ti ammazzo», avrebbe detto l’uomo a Deriu, «ti do fuoco, ti brucio la macchina e ti brucio dentro l’auto». E poi ancora. «Da domani sarà in malattia», avrebbe ribadito riferendosi alla figlia, «Se ti permetti di licenziarla per te è morte sicura perché ti ammazzo».