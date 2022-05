La balenottera dà spettacolo 

«Il materiale raccolto -sostengono gli esperti della onlus - ci consentirà di approfondire, con i corretti metodi scientifici, lo studio di questa specie e di altri cetacei che vivono abitualmente in questa zona della Sardegna centro-orientale o che la visitano durante la primavera, in corrispondenza delle fioriture algali e quindi della presenza di abbondante krill».

«La sua identificazione in queste acque ha una portata eccezionale, in quanto la Balaenoptera cutorostrata (Lacépède, 1804), comunemente chiamata balenottera minore per le dimensioni ridotte rispetto alle altre Balaenopteridae, è una specie cosmopolita che popola i mari tropicali, temperati e polari e che si presenta solo occasionalmente nel Mediterraneo», sostengono gli esperti del team della “Sea Foundation onlus”, responsabili dell’avvistamento e dell’identificazione.

È un avvistamento insolito e secondo gli esperti importantissimo, quello avvenuto nel Golfo di Orosei a poche miglia da Cala Gonone, dove il 15 maggio scorso è stato identificato un esemplare di balenottera minore. Avvistamento più unico che raro nel Mediterraneo.

L’attività di ricerca

Il gruppo di studio ha raccolto numerosi dati sul campo e prodotto un ricco e dettagliato materiale video-fotografico che ha consentito la sua precisa identificazione.

La Fondazione, che ha sede a Cala Gonone, ha inaugurato l’attività nel 2019 con un progetto di studio e monitoraggio delle balenottere finalizzato alla raccolta di dati per comprendere le dinamiche ecologiche alla base degli spostamenti di questi animali, la composizione e le relazioni strutturali del gruppo o dei gruppi che raggiungono quasi ogni anno la zona centro-orientale della Sardegna nel periodo primaverile.

«Per la Sea Foundation è molto importante creare e rafforzare una coscienza ecologica sul rispetto e la salvaguardia del mare - conclude lo staff - sviluppare la Blue Economy e coinvolgere la popolazione attraverso la Citizen Science».

Monitoraggio a Tavolara

Attività simile alla onlus gononese, sempre sulla costa orientale sarda, è svolta un po’ più a nord dall’associazione “Sea Me Sardinia”, braccio operativo dell’Area marina protetta di Tavolara-Punta Coda Cavallo, in questo periodo dell’anno impegnata nel monitoraggio dei tursiopi (progetto Life Delfi). «Nella giornata di giovedì 12 maggio - raccontano i biologi dell’associazione - durante le attività di monitoraggio per la foto-identificazione degli individui, ci sono stati cinque avvistamenti di tursiopi, con almeno una quindicina di delfini in totale e abbiamo raccolto importanti dati su ecologia e comportamento degli animali».

Ai più comuni avvistamenti di delfini se ne sono però aggiunti altri eccezionali, tra cui un grande branco di stenelle striate e diverse balenottere comuni, l’unico misticete ritenuto regolare nel Mediterraneo e considerato a rischio estinzione, nella lista rossa della Iucn.

