La baby gang dei figli di papà 

Sono ben vestiti, indossano abiti e accessori di marca dalla testa ai piedi. Si muovono in monopattino elettrico o in bici. E hanno cognomi “pesanti”: si tratta di figli di professionisti con cariche importanti in vari campi. Insomma fanno parte di alcune famiglie della “Cagliari bene”. Questo l’identikit dei ragazzi ta i 14 e 17 anni che, oramai da mesi, spaventano gli abitanti di Genneruxi con le loro azioni. Annoiati, forse anche a causa delle restrizioni per il Covid, prepotenti e violenti: si sentono intoccabili e invincibili. E protetti. Perché dopo le scorribande in tutto il quartiere, partendo da piazza Marsiglia, i genitori sono costretti a intervenire per pagare eventuali danni e cercare di evitare che le azioni dei loro figli finiscano in qualche verbale di Polizia o Carabinieri.

L’allarme

Ma dopo gli ultimi episodi denunciati anche sui social – incursioni durante il catechismo, lancio di pietre, incendi di volantini pubblicitari, atti intimidatori nei confronti di altri ragazzini e di anziani, tentativi di furto – il comitato “Genneruxi-San Giuliano” sta agendo: «Abbiamo diverse segnalazioni e stiamo provvedendo ad interfacciarci con il Comune e le autorità competenti per dare un segnale e mettere la parola fine a queste situazioni». E gli appelli al sindaco perché porti l’argomento nel prossimo comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, in Prefettura, si ripetono.

Le segnalazioni

Il fenomeno è ben conosciuto dai carabinieri della compagnia di Cagliari. Numerose le segnalazioni arrivate al 112. E non sono mancati gli interventi delle pattuglie del nucleo radiomobile nella zona anche per un violento pestaggio ai danni di un ragazzino e per i raid vandalici. In un’occasione i militari sono riusciti a bloccare un’altra aggressione. Ma alla fine tutto si conclude con l’identificazione dei minorenni e nessuna denuncia. Il perché? «Nessuno ha mai presentato una querela per quanto subito», fanno sapere dagli uffici del comando provinciale di via Nuoro. Sembra che i genitori dei ragazzi cerchino sempre di mettere a tacere quanto accade, rimborsando per i danni o dialogando con le famiglie degli adolescenti presi di mira. I militari hanno raccolto parecchie testimonianze, ascoltando molti abitanti di Genneruxi e i vertici della parrocchia del Santissimo Crocifisso, tra gli obiettivi preferiti dal gruppo di teppisti violenti. Il quadro è chiaro, ma senza querele non è possibile procedere. E le forze dell’ordine, quando è possibile, fanno un giro con una loro pattuglia. Ma purtroppo serve a poco.

Le azioni

Si muovono da piazza Marsiglia e raggiungono via dei Conversi,via Oslo, via Berna e via Zagabria. I loro raid si registrano soprattutto di pomeriggio, dopo le 17. Sono stati visti agire anche con delle catene. Si sono piazzati in mezzo alla strada quando passa un autobus e sembra abbiano fatto capolino anche sopra la rotaie della metropolitana leggera. Spesso hanno in mano bottiglie di vodka. E sono stati segnalati anche furti di estintori dai condomini, usati per divertimento.

