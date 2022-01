La Asl cerca casa per medici futuri 

In attesa che venga formalizzata la convenzione con il Brotzu e l’Università di Sassari per portare gli specializzandi a supporto dei reparti del Nostra Signora della Mercede, l’ala amministrativa della Asl si sta dedicando a cercare casa per i futuri specialisti. La neo direttrice amministrativa Tiziana Passetti è al lavoro per fare in modo che gli specializzandi abbiano un punto d’appoggio, così da migliorare i servizi offerti ai professionisti che arrivano da fuori. Il cerchio potrebbe chiudersi nel giro di poco tempo.

Tampone

La soluzione, più volte proposta in sede di conferenza socio sanitaria da addetti ai lavori e amministratori, potrebbe trovare concreta applicazione fra poco, anche se la risposta definitiva attesa dal territorio è l’arrivo di medici. Infatti gli specializzandi possono dare una mano d’aiuto fondamentale ma hanno possibilità limitate. Però, l’opportunità di avere gli specializzandi in corsia, così da alleggerire il carico nei reparti sempre più in affanno, è stata accolta con favore. Il presidente della conferenza socio sanitaria, Davide Burchi commenta. «La situazione è davvero critica, non c’è tempo da perdere. Questa è un’ottima notizia perché ci mette nelle condizioni di avere un’opzione in più per l’ospedale. Tuttavia è una precondizione, ma in primis vogliamo avere a disposizione più pediatri e più cardiologi».

Incontro

La conferenza socio-sanitaria ogliastrina, intanto, si riunirà martedì, perché il nuovo direttore Luigi Cugia ha manifestato l’esigenza di incontrare sindaci e parti sociali e avere un primo confronto con loro. Le amministrazioni, dal canto loro, non stanno a guardare e stanno verificando che contributo possono dare per migliorare l’offerta dei servizi. «Stiamo verificando con i segretari comunali cosa possiamo fare e in che modo far rientrare come giustificativo di spesa il nostro lavoro. A Lanusei stiamo cercando di creare un parcheggio più ampio, utile per tutti. Noi dobbiamo creare le condizioni perché tutti gli operatori stiano bene, facilitare le condizioni di vita degli operatori e dare ancora più servizi».