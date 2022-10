La 3A assicura: latte a 60 centesimi  

È come se la chiamata da parte del colosso del latte Granarolo abbia fatto effetto. La 3A di Arborea ha deciso di stare al fianco dei soci: la remunerazione del latte arriverà a 60 centesimi al litro, come del resto aveva offerto ad alcuni conferitori tempo fa l’azienda dell’Emilia Romagna, creando malumori e dissidi all’interno della cooperativa di Arborea specializzata nella raccolta e trasformazione di latte vaccino, ovino e caprino. La novità è stata annunciata durante l’assemblea che si è tenuta ieri per l’illustrazione dello stato economico e patrimoniale della società. Ma soprattutto per presentare e annunciare le politiche di remunerazione del latte da promuovere nell'immediato.

Le strategie

L’assemblea dei soci della Cooperativa ha accolto positivamente la presentazione del Piano Industriale per il quinquennio 2023-2027. Un progetto che nonostante il periodo complesso a causa del calo della produzione di latte e dall’aumento dei costi di gestione per tutta la filiera, consentirà di portare la remunerazione del latte a 0,60 euro al litro per i soci conferitori già dal 2023, per poi aumentare gradualmente nel prezzo di anno in anno. Un sospiro di sollievo per i tanti soci che sino a pochi giorni fa non escludevano di voler cambiare rotta oltremare visto la proposta della Granarolo. Così mormoravano in tanti nei corridoi dell’azienda.

I bilanci

Come fanno sapere dalla 3A, con l’implementazione del nuovo Piano annunciati durante l’assemblea, la società punta a raggiungere la quota di oltre 300 milioni di euro di fatturato entro 5 anni (+54% sul 2021) con l’obiettivo di mercato di 130 milioni in Sardegna, dove la cooperativa rappresenta il principale polo produttivo del comparto lattiero-caseario. «Questo impegno rappresenta una conferma dello sforzo della Cooperativa per contrastare un periodo così complesso - ha detto il presidente di Latte Arborea Remigio Sequi dopo dell’assemblea - Come sempre fatto nei nostri 65 anni di storia, saremo al fianco delle aziende agricole in questo straordinario momento storico ma confidiamo nel supporto delle istituzioni per accompagnare l’uscita dalla spirale di difficoltà di un comparto strategico per l’economia della Sardegna e del nostro paese».