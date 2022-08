Kronsbein è morto nell’impatto 

Dean Kronsbein è morto per un evento traumatico provocato dal violento impatto dell’imbarcazione Amore sugli scogli, nella notte di domenica scorsa. Lo ha stabilito l’autopsia eseguita dal medico legale Matteo Nioli, all’istituto di Medicina legale dell’Università di Sassari: parla di una lesione spinale fatale.

L’armatore anglotedesco, 61 anni, unica vittima dell’incidente, fu sbalzato in acqua. Soccorso in stato di incoscienza da un’unità di bandiera maltese è morto dopo oltre un’ora di massaggio cardiaco da parte degli operatori del 118. A richiedere l’esame autoptico, per sciogliere i dubbi sulle cause del decesso, prima addebitate a un arresto cardiaco, è stata la famiglia dell’imprenditore, che da subito aveva suggerito lesioni da trauma come causa della morte.

Alla perizia conclusasi nella tarda serata di ieri, richiesta dall’avvocato Egidio Caredda, legale della famiglia Kronsbein e del comandante della loro barca Amore, l’abruzzese Mario Lallone, erano presenti entrambi i periti delle parti.

Accuse incrociate

I comandanti delle imbarcazioni coinvolte nell’incidente, Luigi Cortese alla guida di Sweet Dragon, di proprietà della famiglia Berlusconi, e difeso dall’avvocato Fabio Varone, e Mario Lallone al timone dello yatch Amore, sul quale viaggiava la vittima con familiari e ospiti, si accusano a vicenda. Cortese, 57 anni, originario di Ischia, ha sostenuto di avere dovuto mollare i motori per non entrare in collisione con lo yacht Amore e che quando si è ritrovato l’altra imbarcazione di fronte stava già retrocedendo a marcia indietro. Lallone, a sua volta, ha ripetuto di aver dovuto virare improvvisamente per evitare la collisione con lo Sweet Dragon, tesi affermata anche dai familiari della vittima.