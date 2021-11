Keita e Joao Pedro, il Cagliari è vivo 

Un Cagliari solido e coraggioso strappa un punto rimontando per due volte il Sassuolo. Sugli scudi Keita, autore di una rete meravigliosa in semi rovesciata (foto). A bersaglio dal dischetto Joao Pedro, sempre più goleador e in corsa per una maglia della Nazionale italiana. Sassuolo avanti con Scamacca e pari immediato con la magia di Keita. Berardi e Joao, entrambi su rigore, fissano il 2-2 in una partita che i rossoblù hanno chiuso in crescendo. Venerdì, gara da vincere a ogni costo contro l’altro fanalino di coda Salernitana.