Keita Baldé e l’altra faccia del destino  

È nato ad Arbucies, un paesino di poco più di 5000 abitanti nel cuore della Catalogna. Ma Keita Baldé Diao si sente ed è senegalese nel sangue e nell'anima. Ecco perché quando il commissario tecnico Aliou Cissé lo ha richiamato tra i Leoni, dopo aver saltato le due gare di settembre, il nuovo numero 9 del Cagliari ha gonfiato il petto. Gli eventi vanno festeggiati: prima la rete dell'illusorio vantaggio rossoblù contro il Venezia e poi, nella sfida con la Namibia, il ritorno al gol, quello del definitivo 4-1, a 839 giorni dall'ultima volta, il 23 giugno 2019, nel 2-0 alla Tanzania in Coppa d'Africa. Quella Coppa d'Africa che, a gennaio, lo porterà via dalla Sardegna per un mese.

Sliding doors

Un viaggio di ritorno massacrante, dal Sudafrica al Senegal, poi in Olanda e, infine, con un volo privato a Cagliari. Per mettersi subito a disposizione di Mazzarri. Perché i colori rossoblù gli sono entrati subito dentro e quel bacio alla maglia, dopo la rete al Venezia, non è stato un caso. Il rientro ad Asseminello, il tempo per preparare una gara che, per Keita, non è come le altre. Perché la Sampdoria è il suo passato più recente e poteva essere anche il suo presente. Un salto allo scorso 30 agosto, ultime frenetiche trattative di mercato: il presidente doriano Ferrero aveva definito ormai tutta l'operazione con il Monaco (proprietario del cartellino). Dopo il prestito dello scorso anno, il patron blucerchiato aveva trovato un accordo di massima, tanto che a Genova aspettavano l'attaccante senegalese per le visite mediche. Ma, per dirla alla Trapattoni, mai dire gatto se non ce l'hai nel sacco. E il Cagliari, col presidente Giulini e il ds Capozucca, alla ricerca disperata di una punta, ha colto l'attimo. Perché mentre Monaco e Samp trattavano per gli ultimi dettagli, la società rossoblù strappava il sì del giocatore, grazie anche alla spinta dell'agente Pastorello e della moglie di Keita, Simona, per poi andare subito a dama col club monegasco. Operazione da manuale del calciomercato: Keita, che al Monaco era legato da un ultimo anno di contratto, è arrivato in Sardegna a titolo gratuito, con una percentuale da girare al club francese in caso di futura rivendita. Inoltre, l'attaccante, pur di tornare in Italia, ha accettato una notevole riduzione dell'ingaggio, inserendo nel suo contratto triennale dei bonus legati a gol e risultati.

Senza rancore

Cagliari-Samp di domenica, quindi, avrebbe potuta giocarla dall'altra parte, come già accaduto lo scorso anno. A Genova, Keita ha confermato le sue qualità, i pregi e difetti. Magari poca continuità nelle prestazioni, ma lampi accecanti per le difese avversarie. Con Ranieri in panchina, ha totalizzato 25 presenze (12 da titolare), segnando 7 reti, il secondo miglior bottino della sua lunghissima esperienza italiana, sbocciata a Roma con la Lazio e proseguita a Milano con l'Inter. Keita non è un goleador, ma una punta di movimento, che ama gli spazi dove sfruttare agilità e potenza. In maglia rossoblù ha rotto il ghiaccio proprio contro la “sua” Lazio, a Roma, alzando le mani, quasi a scusarsi sotto la curva che tante volte lo ha acclamato, e poi ha concesso il bis contro il Venezia. Il Cagliari, ultimo e senza vittorie, ha bisogno del suo aiuto. E Keita, cuore d'Africa, è pronto.