Kaddari, un podio che vale 

La Sardegna resta fuori dalla finale dei 100 ma il meeting di Savona regala sorrisi a tutti i velocisti impegnati. Sui 100 l’attesissimo Marcell Jacobs si impone senza impressionare (comunque 10”04, dopo il 9”99 ventoso della semifinale) e conferma di non aver corso come sperava. Evidentemente il virus intestinale di Nairobi ha in qualche modo lasciato il segno.

I 200 femminili

La migliore prestazione per la rappresentativa sarda arriva da Dalia Kaddari. La quartese delle Fiamme Oro corre in 22”83, arrivando in scia della britannica Dareyll Neita (22”81, personal best, dopo aver corso in 11”22 i 100), alle spalle di Marileidy Paulimo (22”59, nuovo record dominicano) ma davati a Irene Siragusa (23”26). «Sono molto felice», ha detto a caldo a RaiSport, «esordire a Savona porta sempre bene. Sono contenta di quello che ho fatto e della mia prestazione. Quest’anno ci sono tanti appuntamenti, Mondiali, europei, e bisogna restare al top». Poi conferma al telefono: «Ho fatto una buonissima curva ma credo che ci sia margine per far meglio nella seconda parte, dato che ero alla prima gara stagionale». E rivela: «Erano sei mesi che non correvo su questa distanza, c’era un pochino di tensione. E mi era rimasto un po’ di amaro in bocca da quell’ultimo 200 che avevo fatto a Tokyo. Questa gara mi dà fiducia, mi piacerebbe fare meglio a Roma. Ho voglia di correre, è ovvio. Più gareggi più trovi le sensazioni che servono. Per fare bene le cose devi gareggiare». E il tecnico Fabrizio Fanni la esalta: «Ha fatto una prima parte di gara incredibile. Gli è mancato un appoggio a metà gara ma si è ripresa: è stata grande».

I 100 maschili

Sistemati tutti nella seconda semifinale (vento 1,3 m/s contro i 2,3 della prima), i tre sardi in Liguria non hanno ottenuto il pass per la finale dei 100. Lorenzo Patta, al debutto stagionale e in attesa di misurarsi sui 200, ha corso in un discreto 10”19, 2 centesimi meglio di Fausto Desalu. Con il vento a favore probabilmente sarebbe passato. Bene anche Antonio Moro, in 10”35, si è migliorato Wanderson Polanco (10”43). Gianni Puggioni, tecnico di Moro è soddisfatto: «Ha fatto il suo correndo in 10”35», conferma da Savona. «Forse siamo leggermente indietro con la preparazione ma tutto sommato sta bene. Nel complesso è il tempo che mi aspettavo e per questa fase della stagione va bene così». Moro (penalizzato da una scarpa “sgonfia”) aveva già corso in 10”37 a Milano il 30 aprile e in 10”36 a Roma la settimana corsa. Ci riproverà nel weekend ai “tricolori” universitari di Cassino.