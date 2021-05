Kaddari, ti meriti Tokyo 

L’Europeo a squadre di Chorzow è uno scrigno per l’Italia, seconda in classifica dietro la Polonia padrona di casa, davanti a Germania, Gran Bretagna, Spagna e Francia. All’interno, brilla la gemma di Dalia Kaddari, che scarica sulla pista che l’aveva respinta alle World Relays (fu lasciata in panchina nella 4x100) tutta la voglia di rivincita e stampa sui 200 metri un tempo che ha del clamoroso: 22”89.

Cifre da sogno

Come Lorenzo Patta sabato sui 100, Dalia è seconda alle spalle della britannica Beth Dobbin (22”78) sul bagnato, ma è la prestazione che conta. A Savona, dove era stata terza proprio dietro la stessa avversaria, l’allieva di Fabrizio Fanni alla Tespiense aveva ritoccato il proprio primato personale di 2 centesimi, correndo in 23”21. Questa volta ha attaccato e demolito il “muro” dei 23 secondi, che segna l’eccellenza internazionale della distanza: non a caso, davanti a lei nella storia dell’atletica azzurra ci sono soltanto Libania Grenot (22”56), Manuela Levorato (22”60) e la leggendaria Marisa Masullo (22”88). Gloria Hooper ha lo stesso personale. E quest’anno nessuna Under 23 ha corso veloce come la ventenne di Quartu.

Le reazioni

«Sono super felice! Stavo bene ma non mi aspettavo questo crono, date le condizioni del tempo: è un tassello in più verso il mio sogno», esulta Dalia. Fabrizio Fanni è in piena sintonia: «Avrei pronosticato il primato personale, però non pensavo con queste proporzioni. Ha fatto una gara spaventosa, tempi di reazione, curva perfetta, nonostante la pista bagnata». Dalia ha saputo soltanto venerdì che avrebbe corso: «Era contenta, perché avevamo preparato la gara e sperava di correre. Giusta la scelta di schierare la staffetta 4x100 titolare e lei sui 200». E adesso? «Per Tokyo servirà fare una o due gare su quei livelli, ma è chiaro che il risultato ottenuto in una gara internazionale le dà buoni punti. Speriamo in un posto in Diamond League per il Golden Gala di Firenze». Dalia rientrerà a casa, a Quartu, soltanto oggi e potrà riprendere gli allenamenti. Ma non solo: c’è da finire l’anno scolastico con le ultime interrogazioni e la maturità.

