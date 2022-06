Kaddari quinta a Oslo 

Capire gli errori, archiviare le cose positive e guardare al prossimo appuntamento. Se sei un atleta da Diamond League come Dalia Kaddari non puoi soffermarti più di tanto su un quinto posto nei 200 metri, con un 23”30 (+0,8 m/s) che non è sicuramente il meglio che puoi fare. Ieri a Oslo la quartese della Polizia ha corso la sua seconda gara nel circuito delle stelle, il top del top dell’atletica leggera, sulla pista bagnata del leggendario Bislett Stadion.

La corsa

Una curva superba, poi un rettilineo non all’altezza e un finale rivedibile: «Ha corso bene sino ai 150 metri, determinata, di testa», l’impressione del tecnico Fabrizio Fanni, che l’ha seguita da casa. «Nel finale si è un po’ disunita, ci dovremo lavorare. La preparazione non è finalizzata per essere al top in questo periodo. Dalla curva è uscita addirittura prima, poi ha un po’ perso l’assetto e quanto ti superano è difficile ripartire». Immediato il confronto telefonico con la 21enne da lui allevata alla Tespiense: «Abbiamo rivisto subito il video e ne abbiamo parlato. Credo che abbia perso un po’ l’assetto. Era dispiaciuta per essere stata un po’ ingenua, il secondo posto era nelle sue possibilità dato che a Roma aveva battuto la Dobbin che ha chiuso seconda, ma ogni gara ha storia a sé. Deve capire perché succede questo e acquisire questa nuova esperienza. Non dimentichiamoci che questa è la Diamond League, che ci sono disagi come la lunga permanenza in call room , che anche i punti contano per il ranking. Ma l’approccio alla gara mi piace molto». Prossima tappa, i campionati italiani assoluti sui 200 metri a Rieti nel prossimo weekend.

Vince Patta

Punterà ai tricolori (orfani di Marcell Jacobs che ritroveremo solo a luglio ai mondiali di Eugene) anche Lorenzo Patta, che ieri ha corso e vinto i 100 metri a Grosseto. L’oristanese delle Fiamme Gialle ha corso in 10”37 (-1,2 m/s) in batteria e in 10”31 (-0,2) in finale, davanti al consocio Matteo Melluzzo. Da oggi riflettori sui campionati italiani Allievi: subito Andrea Demontis (Cus Cagliari) nell’asta.