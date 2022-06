Kaddari, obiettivo Mondiali 

Dalia Kaddari fa tutto in velocità: a 21 anni è già adulta. Poliziotta, studentessa universitaria e soprattutto campionessa italiana assoluta dei 200 metri per la terza volta. A Roma, è in raduno con la squadra delle staffettiste azzurre che si preparano per i mondiali di Eugene (dal 15 luglio). In America Dalia sarà la duecentista azzurra ma vuole essere anche parte del quartetto della 4x100. Ci arriva da campionessa italiana (ed Europea Under 23) in carica e vuole fare bene. A Rieti ha dimostrato di essere la migliore in Italia sul mezzo giro di pista ma non è questo il primo pensiero della velocista di Quartu:

Dalia Kaddari fa tutto in velocità: a 21 anni è già adulta. Poliziotta, studentessa universitaria e soprattutto campionessa italiana assoluta dei 200 metri per la terza volta. A Roma, è in raduno con la squadra delle staffettiste azzurre che si preparano per i mondiali di Eugene (dal 15 luglio). In America Dalia sarà la duecentista azzurra ma vuole essere anche parte del quartetto della 4x100. Ci arriva da campionessa italiana (ed Europea Under 23) in carica e vuole fare bene. A Rieti ha dimostrato di essere la migliore in Italia sul mezzo giro di pista ma non è questo il primo pensiero della velocista di Quartu:

«Io penso a quello che dovrò fare, quello che ho vinto è archiviato, guardo avanti. Ci si pensa il giorno dopo, poi finisce e ci si concentra sugli allenamenti e il futuro».

Il terzo titolo assoluto cosa ha di particolare?

«A Rieti ne avevo vinto già due da Allieva, ora questo assoluto: sì, quella pista ce l’ho nel cuore».

Lei è molto social: oggi sembra una cosa inevitabile.

«Il fatto di condividere sui social i risultati fa sì che le persone si appassionino e ti seguano. Ho ricevuto una valanga di messaggi, non mi lamento: ho un pubblico che mi segue nei momenti belli e in quelli di difficoltà».

Come procede il lavoro a Roma?

«Stiamo facendo il raduno premondiale delle staffette, perciò stiamo provando i cambi e abbiamo dedicato la settimana a questo. Domenica torno a casa».

A Quartu. Dove non c’è ancora la pista.

«Ormai mi sono abituata ad alternare la pista di Cagliari alla palestra e al pistino di 80 metri di Is Arenas. Siamo costretti a programmare in questo modo, visto che sabato e domenica il campo di Cagliari è chiuso, ma sarei davvero felice di poter fare più allenamenti a Is Arenas».

La nuova pista di Is Arenas cambierà tutto: ne è convinta?

«Sì. La società (la Tespiense, ndr ) potrebbe aumentare il numero dei ragazzi, penso anche alle scuole. La mia presenza potrebbe aiutare: se potessi essere un esempio per i ragazzi sarei molto felice. Sì, credo che quando la pista ci sarà sarà bella piena. E voglio essere io a inaugurarla».

Incombe il rischio del Covid. Come lo vive?

«Con ansia. Tra una settimana dobbiamo partire e questo è il nostro incubo. Rischiamo di fermare la nostra vita per questa cosa. Tamponi? Credo di aver superato i cento, solo a Tokyo ne facevo uno al giorno, Povero il mio naso!».

Tokyo 2020, sembra incupirsi quando ne parla...

«Tokyo è uno stimolo. Non è andata come volevo, non credo che sia colpa mia. È un’esperienza, ho corso la semifinale olimpica e ne vado fiera. Il tempo? Dopo quella stagione mi aspettavo meglio. Quest’anno è un altro anno ma il livello è altissimo. Non butterei via una semifinale mondiale, correrei anche in decima corsia se esistesse. Non c’è un obiettivo, vado per fare il massimo, vivendo tappa per tappa».

Cosa si aspetta dalla pista di Eugene?

«Ai trials, hanno fatto cose stratosferiche, mi aspetto che si possano fare bei tempi. La pista consente di spingere, le condizioni meteo sono ideali. Siamo un po’ preoccupati per il cibo, per la logistica. Però fare vita d’atleta significa adattarsi e ci adatteremo».

Viaggia molto, cosa le resta dei posti che vede?

«I viaggi sono solo aeroporto, albergo e pista, però rimangono le persone, i momenti, il “complesso”. La squadra, le relazioni con le persone, confrontarti con modi di vivere e correre differenti dai tuoi. Guardo come le altre preparano una gara, rispetto a ciò che faccio io. Mi piace vedere una ragazza fare un esercizio diverso, magari ne parlo con Fabrizio (Fanni, il tecnico, ndr ) possiamo anche provare a farlo. Ma in gara guardo sempre me stessa».

L’atleta che le parte davanti è un riferimento?

«La cosa migliore da fare è guardare la propria corsia, non l’atleta davanti perché noi sappiamo quanto dare e che ritmo tenere. Meglio non farsi condizionare dalle altre e non è facile. Mi è capitato di sbagliare la curva: poi vedi le altre davanti in rettilineo e ti condiziona, ti scomponi. Può capitare, ma io tendo a isolarmi».

Come è il clima nella squadra azzurra?

«Adesso non nego che ci sia un po’ di tensione, in fondo siamo rivali per conquistare un posto. Poi quando si scende in pista, siamo una squadra. Siamo in sette, sappiamo che tre resteranno fuori. Spero di essere io la seconda frazionista, ho già corso a Grosseto e mi sono trovata bene».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata