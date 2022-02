Kaddari mai così veloce 

L’agilità è emersa sin dalla batteria, i piedi leggeri ma in massima spinta, il sorriso appena accennato ma sicuro: Dalia Kaddari, ieri a Iglesias, e stata autrice di un ottimo esordio stagionale al coperto con il nuovo personale sui 60 in 7”38, realizzando il miglior risultato tecnico della manifestazione. Un avvio eccellente per la portacolori delle Fiamme Oro, l’anno scorso campionessa europea Under 23 sui 200 outdoor a Tallinn, che migliora di due centesimi il precedente personale di 7”40. Sempre sui 60, nel corso delle batteria, spicca il record italiano delle F40 di Daniela Lai (Cagliari Atletica Leggera) che ha corso la distanza in 7”89, ovviamente con il suo personale stagionale. Tra gli uomini, continua la crescita del tecnico e atleta Daniele Desogus (Dorgali) primo con 7”14, suo nuovo personale.

Tra i Cadetti, per i quali c’erano in palio i titoli sardi individuali, eccellente 7”34 per Diego Nappi dell’Atletica Porto Torres sui 60, corsi con grande maturità, mentre tra le donne a vincere è stata con 8”03 Laura Frattaroli (Quelli che l’atletica). Sui 60 Hs a far da padrona è stata l’Atletica Sport è vita con le vittorie dei suoi alfieri Francesco Alpignano (8”93), e la promettente Eleonora Monne (10”06).

A Bergamo

Ma le note positive non terminano qui, grazie alle prestazioni di rilievo ottenute dagli atleti sardi impegnati nello stivale nelle manifestazioni Indoor in programma: Antonio Moro (Delogu) ha vinto a Bergamo i 60 correndo in 6”69 sia in batteria, sia in finale. Tra gli oltre 200 atleti da tutta Italia ai blocchi, 3° il suo compagno di allenamenti (entrambi sono seguiti da Gianni Puggioni) Cheikh Diallo (Pm, Ichnos) in 6”98 e 6”96, e 6° Daniele Pisanu (Delogu) in 7”03 (poi 7”07 in finale B).

Tricolori Master