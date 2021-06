Kaddari, le ore dell’attesa 

Il sogno olimpico è a un soffio. Dalia Kaddari sente che potrebbe allungare la mano e toccarlo con le sue unghie affilate da pantera dello sprint. La quartese si gode il secondo titolo italiano assoluto sui 200 metri, ma sa bene che a Rovereto poteva chiudere il conto con la qualificazione diretta ai Giochi di Tokyo. L’anemometro indicava +0,1 di vento favorevole sul rettilineo (cioè niente), ma in curva le bandiere indicavano direzione contraria. I conti sono presto fatti: il suo 22”89 si sarebbe potuto trasformare in 22”80 con una brezza complice ma non è detto che sia un problema.

La scadenza

Oggi è l’ultimo giorno utile per fare il minimo per essere ammessi ai Giochi direttamente. Domani la World Athletics (ex Iaaf) stilerà l’elenco dei 56 nomi che saranno ammessi alla gara olimpica sui 200 metri. Contemporaneamente, il consiglio federale della Fidal dovrà decidere chi portare in un contingente mai così numeroso. Da valutare anche le sei azzurre per la staffetta 4x100 con Dalia che non era stata schierata durante il mondiale di maggio in Polonia ma che è indubbiamente una delle atlete più veloci in Italia in questo momento.

I criteri

Nella classifica mondiale stilata il 22 giugno, Dalia era 46ª ma in quella mirata per Tokyo è 47ª. Davanti a lei ci sono le 37 atlete che hanno ottenuto il minimo (considerando il numero massimo di tre per nazione) e le 4 che saranno ammesse per garantire l’universalità dei Giochi. Restano 15 posti e la “poliziotta” di Quartu è al momento al 5°. In più, ha guadagnato punti con l’ottimo 22”89 di Rovereto ed è destinata a salire ancora in graduatoria, a meno che altre atlete non abbiano fatto meglio. Come detto, non resta che attendere 24 ore per capire. Domani alle 14 sarà pubblicata la lista e allora si saprà se il sogno sarà divenuto realtà. E magari, a quel punto, valutare la partecipazione dell'allieva di Fabrizio Fanni agli Europei Under 23 del 9-11 luglio a Tallinn.

56

Le atlete

ammesse a partecipare ai 200 metri olimpici a Tokyo 2020: al 37 hanno il minimo (22”80), 4 sono ammesse per garantire l’universalità,

15 secondo il ranking mondiale