Kaddari, lacrime di felicità 

Le lacrime di Dalia Kaddari irrompono sui teleschermi con la potenza del trionfo o del dramma sportivo. L’Italia è terza al traguardo della staffetta 4x100 europea ma le azzurre non sanno se potranno mettersi al collo la medaglia. Felicità e disperazione convivono sui loro volti ansimanti per lunghissimi attimi, prima che le quattro, meravigliose velociste azzurre possano esplodere in una gioia senza riserve: è bronzo! Inatteso, meritato, riparatore, dopo la beffa patita dalla squadra maschile.

Gara pazzesca

L’Europeo multisport di Monaco di Baviera culmina in questo giro di pista dell’Olympiastadion. È la sigla finale di una settimana abbondante di spettacolo degno - 50 anni dopo - di un’Olimpiade. La Germania vuole prendersi quest’oro che Francia e Gran Bretagna, prime nelle rispettive semifinali, reclamano. L’Italia non ha Vittoria Fontana (leggero infortunio) ma ha scoperto Alessia Pavese come quarta frazionista. La staffetta veloce è una lotteria. Dosso in settima corsia guarda avanti, verso Dalia Kaddari che attende a fine curva. La quartese parte, la compagna grida: «Calma, calma!», lei rallenta appena e attende l'arrivo del testimone senza girarsi, poi fila via come un fulmine: 10”46 per portare il bastone ad Anna Bongiorni, che lancia Alessia Pavese. Nel frattempo è successo di tutto, Francia e Gran Bretagna sono fuori, la Germania vola a prendersi l’oro in 42”34, la Polonia la segue col record nazionale (42”61). Pavese tiene, superba: è bronzo in 42”84, beffate Spagna e Olanda. Il tempo di controllare che il primo cambio sia avvenuto regolare (entro il settore) e può esplodere la gioia. «Un bronzo pazzesco!», esulta il tecnico Fabrizio Fanni sugli spalti.

L’obiettivo

«È andata bene, sono troppo felice, sto piangendo e non riesco a mettere», dice Dalia, ancora avvolta, nel tricolore al microfono della Rai. «Volevo una medaglia, non importa quale, ma volevo ripartire da Monaco con una medaglia». Poi un complimento all’ultima arrivata in squadra: «Ale (Pavese, ndr ) è stata bravissima, veramente grande. È un percorso che è cominciato con delle ragazze e finito con altre, ma alla fine siamo “noi” e sono davvero felice di questo». Le azzurre volevano migliorare il tempo della batteria (43”28), sono scese in pista ripetendo “Paura di nessuno, non valiamo meno di nessuno”, e si sono prese «un bronzo che vale una carriera», assicura Anna Bongiorni. E il presidente Stefano Mei le abbraccia: «Vedo una diversa consapevolezza nella squadra italiana e queste ragazze l’hanno dimostrato. Questa medaglia è l’ultima, è la ciliegina». Ed è bellissima.