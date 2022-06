Kaddari e Sagheddu: oro! 

Dalia Kaddari ha messo le cose in chiaro in batteria e si è confermata in finale. Senza avversarie. Unica a scendere sotto i 23” (22”90 e 22”87), tanto per spazzare i dubbi delle ultime uscite, in finale ha resistito senza difficoltà al possibile ritorno di Vittoria Fontana, che in batteria non aveva forzato, anche per recuperare le fatiche dei 100 metri di sabato. Per lei due due secondi posti, per la quartese, campionessa europea Under 23 sulla distanza e semifinalista a Tokyo, la conferma che in Italia la regina del mezzo giro di pista resta lei. E una bella conferma è arrivata poco dopo dalla gara maschile, con Wanderson Polanco, dominicano di Sardegna, scuola amiscorina, che ha ritoccato il proprio personale portandolo a 20”66, per mettersi al collo l’argento dietro Diego Pettorossi (20”54).

Due titoli italiani, un bel secondo posto, un quarto e l’aggiunta di tre primati personali. L’ultima giornata dei campionati italiani assoluti riporta la Sardegna nelle posizioni che merita dell’atletica italiana. Dalia Kaddari sui 200 metri (che al maschile vedono l’argento di Wanderson Polanco) e il ritrovato Elias Sagheddu nel lungo regalano due titoli che brillano. Nel bilancio anche il bronzo di Jhonatam Maullu nel giavellotto e i quattro sardi nei primi sei posti dei 100 metri, con Tortu terzo.

Lo sprint di Dalia

Il balzo di Elias

Quello che ha fatto Elias Sagheddu è invece una meravigliosa sorpresa. Il 27enne nuorese, cresciuto alla Delogu e trasferitosi alla Sisport (studiava ingegneria al Politecnico di Torino dove nel 2021 si è laureato), ha infilzato i favoriti con una gara sorniona: 7,37, due nulli, poi il balzo a 7,75 (primato personale ritoccato di 17 cm). Infine, un 7,55 (sarebbe bastato per il bronzo) per chiudere con 15 cm su Gabriele Chilà e riportare nell’Isola un titolo spesso detenuto.

Le altre gare

Un grande applauso merita Elisa Pintus. Nel getto del peso ha fatto di tutto per acciuffare il podio mancandolo per 18 cm. Il suo quarto posto, però, con il personale di 14,46, vale una medaglia. Brava anche l’altra lanciatrice del Cus Cagliari, Pamela Mannias (che è una F40), nona con 13 metri. Sesto posto ex aequo per Eugenio Meloni (Carabinieri) nel salto in alto con 2,15, poi tre errori a 2,20. Per Tamberi faticosa vittoria dopo lo spareggio.

