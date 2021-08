«Kaddari da finale nel ’24» 

Lo sguardo di Stefano Mei si riflette nelle acque azzurre di Villasimius che brillano come i cinque, inattesi e bellissimi ori dell’atletica leggera italiana a Tokyo. Il presidente federale si gode qualche giorno di vacanza dopo l’abbuffata di emozioni e medaglie delle olimpiadi. È innegabile che nei risultati degli atleti italiani ci siano i frutti del lavoro fatto in passato, ma Mei - eletto alla presidenza della Fidal a inizio anno - può riconoscere elementi a lui riconducibili

«Certo non posso dire che sia stato il mio progetto, ma su quel progetto credo di aver portato la mia esperienza da ex atleta. Perché quando hai a che fare con gli atleti e i tecnici, aver vissuto certe tensioni o ansie può servire e credo di avere agevolando al massimo il lavoro di tutti. I tecnici mi hanno confermato di non aver mai lavorato così bene da tanti anni. Ora cominceremo a lavorare sulla macchina federale, ma la parola rivoluzione non è nel mio vocabolario, sono restio agli stravolgimenti. Certo ho un modello di settore tecnico in testa ma con il dt La Torre mi sono trovato benissimo, abbiamo anche condiviso l’alloggio a Tokyo».

Sia sincero: quante medaglie si aspettava dai Giochi?

«A Franco Fava avevo detto, tre medaglie, una dalla marcia, una dalla staffetta e una da Tamberi. Ma non posso dire di averle immaginate tutte e tre d’oro e quando ne ho visto due in 12 minuti il 1° agosto, oltre alla commozione c’è stata anche un po’ di ironia: “Sono sette mesi che sono presidente e ho già vinto due ori!”. Ma da atleta so bene di chi sono i meriti».

La 4x100 con Patta e Tortu, Kaddari europea Under 23, Luiu argento Under 20: la Sardegna sta dando un bel contributo…

«È sempre stato così. Forse è mancata la valorizzazione di alcuni tecnici del territorio. Spesso è dalle situazioni meno agevoli, per impiantistica particolare, trasporti difficoltosi, minor disponibilità economica, che vengono fuori le situazioni migliori. Carboni, il tecnico di Luiu, di sicuro non è mai stato considerato, fuori dalla sua cerchia. Ma nell’Isola ce ne sono stati tanti, il movimento c’è sempre stato. Ora ci fai più caso, perché incidentalmente uno ha vinto le Olimpiadi. Vi rendete conto?».

Si riferisce a Patta?

«Sì. In riscaldamento quando hanno visto il suo fisico, che ricorda quello di un mezzofondista come me, gli inglesi o i canadesi si sono tolti la maglietta per mostrare i loro muscoli. Gli azzurri si sono riuniti e hanno detto: “Dai che li battiamo!”. Patta lo vedevo da vicino in pista, sembrava un Cadetto, ma quando uno parte facendo 10”50, migliorando di due decimi il 10”70 della semifinale, vuol dire che un bel pezzo di oro l’ha portato a casa lui. E Pippo ha fatto un’ultima frazione favolosa. Io avevo pronosticato l’oro, sì, ma solo dopo la semifinale».

Da qui al 2024 avremo tre mondiali, due europei e un’olimpiade: sarà il tempo della raccolta per questa generazione di italiani?

«Credo di sì. Abbiamo una nazionale forte ma soprattutto giovane, i campionati Under 23, anche se Europei, hanno dimostrato, con Dalia Kaddari ma anche con Barontini, che possono stare nel contesto olimpico. Dalia Kaddari magari non vincerà l’oro alle olimpiadi ma può andare in finale a Parigi».

Scarpe velocissime: normale progresso o problema da valutare con attenzione?

«Nel momento in cui tutti ce le avranno il problema non ci sarà più. Anche la pista di Tokyo era più veloce ma era stato così anche a Città del Messico, con l’arrivo del tartan. È il progresso, è ovvio che si migliori».

Sergio Lai ha chiesto ulteriori risorse per l’atletica sarda. Cosa risponderà?

«Abbiamo trovato una situazione economica non eccezionale ma sono certo che dopo questa olimpiade avremo più risorse. Nel mio programma sarà premiato il territorio, mi riferisco a quella base che lavora senza chiedere niente, le società, i tecnici che lavorano gratis. Soprattutto per le giovani leve, che potrebbero avere una possibilità di lavoro, dobbiamo sostenerli per far crescere la qualità».

Ha vissuto da atleta gli anni d’oro del “Terra Sarda”: è possibile immaginare eventi simili nell’Isola?

«Sì, si possono ancora fare. Quello è stato il periodo d’oro perché Nebiolo aveva creato su Mennea e Simeoni qualcosa che ha dato i suoi frutti: i Cova, Panetta, Pavoni, Antbo eccetera sono nati sull’esempio di quei campioni. Ma c’erano le risorse, il Coni aveva il Totocalcio. Spero che essere tornati onusti di gloria da Tokyo ci possa dare modo di avere contributi e trovare sponsor per tenere alta l’atletica. Avremo un’invasione di ragazzi nei campi e chiederò alle amministrazioni locali più sensibili, di sostenere un progetto che rilanci l’atletica. Se va bene l’atletica, vanno bene tutti gli sport».

Qual è il suo legame con la Sardegna?

«Vengo in Sardegna dal 1981, allora era per un incontro internazionale. Si correva al Sant’Elia e alloggiavamo al Forte Village. Poi è chiaro che ti innamori. Anche la prima scalata alla Fidal è nata in Sardegna con l’amico Aldo Medea, buon testimone di quel progetto».

