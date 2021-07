Kaddari da fantascienza 

Campionessa d’Europa Under 23: forse intendeva questa Dalia Kaddari quando ha detto che, nonostante la vicinanza dei Giochi Olimpici (il suo sogno!) sarebbe andata a Tallinn a onorare la maglia azzurra. Di sicuro non ha detto che avrebbe stracciato le avversarie e il proprio primato italiano Under 23, portandolo a uno sbalorditivo 22”64 (vento -0,4).

Nata per competere

Ci sia consentito usare un termine diretto per definire questa meravigliosa atleta quartese di vent’anni. Dalia è “un animale da gara”. Ciò che le consente di rendere al meglio nelle occasioni importanti non è soltanto il frutto del talento, del grande lavoro condotto agli ordini di Fabrizio Fanni, dei miglioramenti tecnici. È qualcosa che concerne l’indole predatoria, il fiuto della lotta, l’istinto a prevalere sulle rivali, a spingersi oltre, assecondando la propria natura veloce: sono le caratteristiche ancestrali, “animali”, di un essere umano che rasenta la perfezione atletica. È la purezza della fuoriclasse.

La gara

Ieri, come venerdì in batteria, Dalia ha corso in controllo la semifinale mattutina, vinta in 22”18 con una smorfietta di insoddisfazione accennata all’arrivo. Aveva il terzo tempo alle spalle della tedesca Sophia Junk (22”92) e dell’annunciata francese Lemima Joseph (23”04). In finale le ha attese all’ingresso del rettilineo e le ha salutate, infliggendo loro rispettivamente 23 e 33 centesimi di distacco. Brava Eleonora Ricci, sesta in 23”41.

Cifre da sogno

Sul traguardo il 22”64 stampato dalla ventenne delle Fiamme Oro, cresciuta nella Tespiense, è il 31° miglior tempo al mondo del 2021 (a livello assoluto), il 3° in Europa (1° Under 23) e il terzo di sempre in italia, a 8 centesimi dal record italiano di Libania Grenot e a 4 da Manuela Levorato. Ha polverizzato il proprio record italiano Promesse, ma ormai le categorie giovanili vanno strette a Dalia Kaddari. Il suo palcoscenico è il mondo: sognare la semifinale di Tokyo non è bestemmia.

59

I centesimi

tolti al proprio primato personale

in 10 mesi,

da Dalia

Kaddari,

dal 23”23 di settembre 2020 a

Bellinzona