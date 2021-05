Juventus, in ascesa le quotazioni di Pirlo 

I suoi giocatori gli hanno fatto il regalo di compleanno più bello: vicino alla torta per i 42 anni, compiuti proprio ieri, Andrea Pirlo ha trovato una coppa Italia addobbata di bianconero. E adesso le quotazioni per una conferma alla guida della Juventus sono in grande risalita anche se resta l'ultimo passaggio, il posto in Champions da recuperare negli ultimi 90 minuti.

La stagione

«Grazie per il regalo di compleanno, grandi ragazzi», ha scritto il tecnico sui social per festeggiare la conquista del trofeo. Il “Mapei Stadium” gli porta fortuna. Il Maestro ha vinto due finali su due da quando fa l’allenatore e lo ha sempre fatto nella cornice di Reggio Emilia. La Supercoppa Italiana alzata in faccia al Napoli a gennaio sembrava il preludio a un'altra stagione di successi: la Juve era in crescita e si preparava a un ottavo di finale di Champions abbordabile con il Porto. Poi, è andato tutto al contrario, con l'ennesimo scivolone europeo e uno scudetto sfuggito troppo presto.

La volata Champions

Le montagne russe di Pirlo, a 90 minuti dal termine, sono nel tratto in rialzo, proprio come le quotazioni su un futuro ancora in bianconero. Perché l'opzione Allegri sta pian piano tramontando mentre Zidane si porta dietro un ingaggio troppo pesante, da circa 15 milioni bonus inclusi. E anche dalla sindaca di Torino Chiara Appendino arrivano parole di stima: «È stato un anno di cambiamenti e deve avere un po' di tempo, io continuo ad avere fiducia in lui». La qualificazione in Champions potrebbe suggellare la continuazione del rapporto, ma non dipenderà solo dalla Juve. «Certo che mi riconfermerei, amo questa società e vorrei continuare» la presa di posizione di Pirlo, che ora deve battere il Bologna e aspettare buone notizie da Bergamo, dove si giocherà Atalanta-Milan, e da Napoli, con i partenopei impegnati contro il Verona.

Ho avuto tante proposte e le sto analizzando. Quella che reputerò più stimolante e quando troverò un folle più folle di me lo seguirò

Gigi Buffon