Juve, poker da Champions 

Bologna 1

Juventus 4

Bologna (4-2-3-1) : Skorupski 5; De Silvestri 5 (23’ st Faragò 6), Soumaoro 5, Medel 4.5 (12’ st Antov 6), Tomiyasu 5.5; Schouten 5, Svanberg 6; Barrow 5, Vignato 6 (12’ st Sansone 6), Skov Olsen 5 (12’ st Orsolini 7); Palacio 5.5. In panchina: Ravaglia, Da Costa, Urbanski, Mbaye, Poli, Baldursson, Juwara. Allenatore Mihajlovic 5.5.

Juventus (4-4-2) : Szczesny 7 (23’ st Pinsoglio 6.5); Cuadrado 6.5, De Ligt 6 (1’ st Bonucci 6), Chiellini 6 (13’ st Arthur 6), Alex Sandro 6; Kulusevski 7, Danilo 6 (23’ st Bernardeschi 6), Rabiot 7, Chiesa 7 (13’ st McKennie 6); Dybala 6.5, Morata 7.5. In panchina: Buffon, Correia, Demiral, Frabotta, Fagioli, Ramsey, Ronaldo. Allenatore: Pirlo 6.5.

Arbitro : Valeri di Roma 6.5.

Reti : 6’ pt Chiesa, 29’ pt e 2’ st Morata, 45’ pt Rabiot, 40’ st Orsolini.

Note : ammoniti Morata, Medel, McKennie.

Bologna. Missione compiuta per la Juventus. I bianconeri vincono a Bologna e sfruttano il clamoroso passo falso del Napoli in casa col Verona per scavalcarlo al quarto posto, conquistando la qualificazione alla Champions League. Al Dall’Ara finisce 1-4 e i gol che consentono alla squadra di Pirlo di raggiungere l’obiettivo minimo li firmano Chiesa, Rabiot e Morata con una doppietta. La stagione, travagliata, si conclude con un sorriso e il sospiro di sollievo, visto che la Vecchia Signora non era padrona del proprio destino ed è stata aiutata dal Verona che ha relegato il Napoli al quinto posto, che vuol dire Europa League. Se basterà o meno a Pirlo per tenersi la panchina si vedrà nelle prossime ore.

«Io mi vedo al 100 per cento sulla panchina della Juventus, ma non sono io che decido», il commento di Pirlo al termine della gara, «ora ci godiamo il risultato, nei prossimi giorni parlerò con la società. Abbiamo fatto fatica, abbiamo avuto paura, ma in questo finale abbiamo capito in che direzione dovevamo spingere e abbiamo chiuso con Coppa Italia e qualificazione Champions. È stato un anno complicato ma mi è servito per crescere e migliorare». Soddisfatto Gigi Buffon («i titoli di coda perfetti per un finale da favola» il suo messaggio sui social), mentre Cristiano Ronaldo (in panchina per 90’) ha festeggiato la qualificazione alla Champions con la frase «Fino alla fine, Ssssiiiiimmmmm» postando una foto con uno sfondo polemico: il dito indice davanti alla bocca a zittire tutti, poi l’immagine della festa nello spogliatoio bianconero al Dall’Ara. Umore nero per Sinisa Mihajlovic: «Meglio non commentare. Mi aspettavo di giocare il match ma sono usciti fuori tutti i nostri limiti. La Juventus a ogni palla gol la buttava dentro ».

78

I punti

conquistati dalla Juventus: gli stessi dell’Atalanta, uno in più del Napoli e uno in meno del Milan arrivato secondo