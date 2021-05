Juve-Milan vale tantissimo 

La Serie A chiude la giornata numero 35 con una sfida classica, pesantissima e piena di motivi tecnici. Juve-Milan (posticipo delle 20,45) vale un bel pezzo del posto in Champions League, traguardo che la squadra bianconera pensa di raggiungere sul campo, Superlega permettendo. Andrea Pirlo sorride: «Tutti i giocatori sono a disposizione, è già una nota positiva: avrò ampia scelta di formazione»: così il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, annuncia di non avere defezioni per la partita di questa sera con il Milan. «Stanno tutti bene, abbiamo tempo per decidere - spiega - posso dire che giocherà Rabiot. E siamo contenti di McKennie: è dimagrito, deve essere un professionista al 100% e non solo al 50». L’allenatore sa di giocarsi molto, se non tutto. «Il nostro obiettivo è guadagnare la Champions sul campo: abbiamo solo questo in testa, non guardiamo ciò che succede fuori dal rettangolo di gioco». Così Ronaldo e compagni si preparano ad affrontare i rossoneri e sanno di non poter sbagliare nello spareggio per il quarto posto. Sulle tribune dello Stadium, a fare il tifo e a soffrire con il presidente Andrea Agnelli, ci sarà anche suo cugino John Elkann, presidente di Exor e di Stellantis. «Non è il momento di fare bilanci o di parlare di futuro, dobbiamo stare concentrati sulle partite che ci mancano - spiega il tecnico - e vedo i ragazzi sul pezzo, questo mi fa stare tranquillo».

Qui Milan

Il giorno tanto atteso è arrivato. Stefano Pioli e il Milan si giocano tutto, o quasi, nei 90 minuti di Torino di stasera. Tutto il film di questo anno solare passerà davanti agli occhi del tecnico, che sperava di non trovarsi così spalle al muro. I ritmi di Napoli e Atalanta obbligano i rossoneri a non poter fallire contro i ragazzi di Andrea Pirlo: «Chi vince ha grandi possibilità di andare in Champions ma non sarà finita stasera. Ci sono tante altre partite. Avremo uno scontro diretto anche con l'Atalanta e questo ci rende padroni del nostro destino. Il calendario è questo. È strano trovare un turno infrasettimanale a due settimane dalla fine del campionato ma dobbiamo pensare solo alla partita di oggi. Vincere con la Juventus sarebbe un risultato straordinario. Ci saranno difficoltà, sono forti ma dovremo dimostrare le nostre qualità nei 90 minuti». Il Milan deve vincere, ma soprattutto sfatare un tabù senza precedenti, con i rossoneri mai vittoriosi all'Allianz Stadium. Un dettaglio che fotografa perfettamente l'inerzia degli ultimi 9 anni di questa sfida.

Le altre partite

Genoa-Sassuolo (ore 12.30) è la grande occasione per i neroverdi di sognare ancora in chiave europea. L’Atalanta, a Parma (ore 15) ha la chance di collocarsi al secondo posto. Verona-Torino (ore 15) serve soprattutto ai granata per tenersi lontano dalla zona calda della classifica. Chiude Roma-Crotone, alle 18, antipasto della sfida della notte.

