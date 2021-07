Juve, Locatelli è vicino 

Hysaj,

Bella ciao

Il video pubblicato dal nuovo giocatore della Lazio Elseid Hysaj mentre cantava “Bella Ciao” ha suscitato le ire dei tifosi biancocelesti. Il video è stato rimosso e ieri la Lazio ha chiarito: «È compito della Società tutelare un proprio tesserato e sottrarlo a strumentalizzazioni personali e politiche».

Quella che sta per nascere è una Serie A a due velocità. C'è chi, tra ritiri in montagna o nei centri sportivi, già suda e lavora da qualche settimana e chi dopo l'Europeo si sta godendo qualche giorno di relax in più.

Qui Juve

Tra quest'ultimi c'è sicuramente Manuel Locatelli, ormai promesso sposo della Juve. Dopo i primi due incontri tra Sassuolo e bianconeri, però, la fumata bianca ancora non è arrivata, la distanza tra i club è ancora tanta ma da entrambi le parti c'è la volontà di arrivare a una soluzione. Nei prossimi giorni sono previsti nuovi summit di mercato per ridurre il gap che ad oggi vede la società di Agnelli mettere sul piatto un prestito oneroso a circa 5 milioni più l'obbligo di riscatto tra due anni per un totale di 30 milioni bonus compresi. Carnevali vorrebbe arrivare a 40 e per questo dentro la trattativa potrebbero entrare anche i cartellini di alcuni giovani. Intanto, questa è l’ultima settimana di vacanza per Cristiano Ronaldo. Nelle ultime ore il portoghese ha fatto discutere tanto per alcuni post criptici, ma finora non ha comunicato alla Juventus di voler andare via. Sarà una settimana decisiva per lui.

I rossoneri

Fondamentale, come sempre in questi casi, sarà la volontà del calciatore e ne sa qualcosa anche il Milan che da giorni sta trattando Kaio Jorge, attaccante del Santos in scadenza di contratto a fine anno. Il centravanti sembrerebbe aver definitivamente detto sì ai rossoneri, da discutere resta dunque solo l'indennizzo da versare alla società brasiliana. Il Milan poi si aspetta notizie positive anche da Kessié, con il quale in ballo c'è il rinnovo contrattuale. L'entourage del calciatore chiede uno stipendio da 6 milioni a stagione, cifra alla quale Maldini si è avvicinato nelle ultime ore grazie ai bonus e da Milanello filtra ottimismo sulla chiusura della trattativa.

La Roma di Mou

La Roma, dal canto suo, continua la ricerca sul terzino sinistro che farà le veci dell'infortunato Spinazzola e tutto sembra ricadere su Viña del Palmeiras per il quale Tiago Pinto ha messo sul piatto un'offerta totale di dieci milioni. I brasiliani ne chiedono 5 in più, ma la sensazione è che si possa accelerare nelle prossime ore così come per Xhaka visto che l'Arsenal ha ufficializzato l'acquisto di Albert Sambi Lokonga che prenderà il posto dello Svizzero nei Gunners.

Verso la Premier

Rimanendo in Premier il nuovo Tottenham di Fabio Paratici è a un passo dal acquistare Gollini dell'Atalanta e potrebbe portare anche Pjanic in Inghilterra. Infine visite per Silvestri che sarà il portiere dell'Udinese: a Verona va Montipò.

