«Joselito e il figlio uccisero i Mirabello» Condannati a 20 anni 

«Vent’anni, ci hanno dato vent’anni». La rabbia di Joselito Marras (53 anni) è esplosa qualche istante dopo la lettura della sentenza, quando col figlio Michael (28) e stato fatto uscire ieri pomeriggio dall’aula del giudice Giorgio Altieri, scortati entrambi da un folto gruppo di agenti della Penitenziaria. Sono stati loro, almeno stando alla sentenza di primo grado, ad uccidere e gettare tra i cespugli della macchia mediterranea gli allevatori calabresi Davide e Massimiliano Mirabello, spariti da Dolianova il 9 febbraio dello scorso anno. Quel che restava dei corpi dei due fratelli, 40 e 35 anni, venne ritrovato solo un mese più tardi, quando Joselito Marras, dopo l’arresto, decise di confessare assumendosi l’intera responsabilità del duplice omicidio nel tentativo di scagionare il figlio.

La sentenza

Le repliche fissate per ieri mattina non sembrano aver influito sulla decisione del giudice Altieri, se è vero che gli è bastata un’ore e mezza di camera di consiglio per scrivere la sentenza. Accolta integralmente, almeno per i due imputati principali, la ricostruzione accusatoria del pubblico ministero Gaetano Porcu, il magistrato che – subito dopo la scomparsa dei due fratelli – guidò nell’immediatezza le indagini dei carabinieri di Dolianova e poi quelle degli specialisti del Nucleo investigativo del comando provinciale di Cagliari e del Reparto investigazioni scientifiche dell’Arma. Sia Joselito Marras che il figlio Michael sono stati condannati a vent’anni di carcere (30 anni, con lo sconto di un terzo per il rito), il massimo previsto nell’abbreviato. Solo per Stefano Mura, 43 anni di Dolianova e accusato di favoreggiamento, il giudice ha ridimensionato la pena rispetto alla richiesta: 2 anni, invece dei 2 anni e 8 mesi chiesti dal pubblico ministero.

La tensione

In un Palazzo di Giustizia ormai semideserto per l'approssimarsi della pausa estiva, ieri mattina il servizio di sicurezza era discreto ma rigorosissimo. Da una parte del corridoio i familiari degli imputati, dall’altra quelli delle vittime arrivati dalla Calabria e che si sono costituiti parte civile con gli avvocati Gianfranco Piscitelli, Salvatore Sorbili e Antonello Spada (quest’ultimo per l’associazione Penelope). Alla fine, dopo la sentenza, i difensori dei due imputati, Maria Grazia Monni, Patrizio Rovelli e Fabrizio Rubiu, hanno annunciato ricorso in appello quando tra 60 giorni il giudice depositerà le motivazioni. Le difese hanno cercato in tutti i modi di dimostrare che il duplice omicidio fosse stato commesso per legittima difesa dal solo Joselito Marras che, stando alla sua confessione, avrebbe ucciso uno dei fratelli con una fucilata e l'altro colpendolo più volte col calcio del fucile.

Il duplice omicidio

Per il medico legale Davide Mirabello era morto sul colpo, mentre il fratello Massimiliano aveva subito la frattura del cranio e potrebbe essere stato gettato tra la vegetazione ancora in vita, alla mercè di volpi e cinghiali. Terminate le indagini, il pm Porcu ha contestato – tra i vari reati – il duplice omicidio volontario ma senza la premeditazione che avrebbe aperto le porte dell’aula della Corte d’Assise e l’ipotesi di una condanna all’ergastolo. «Sono soddisfatto processualmente, ma non moralmente: non ci sono vinti e vincitori in questi drammi», ha detto l'avvocato Gianfranco Piscitelli, «Di certo, però, Joselito e Michael Marras prima poi saranno fuori dal carcere, mentre Massimiliano e Davide Mirabello non avranno mai più alcuna chance. Le loro famiglie dovranno elaborare una perdita non facile». Ricorreranno in appello anche Gianfranco Trullu e Doriana Perra, difensori di Mura, condannato per favoreggiamento per un coltello trovato nel luogo del delitto.

