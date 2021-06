Jorginho suona la carica 

29

Presenze

di Jorginho in Nazionale. Fin dal 2021, grazie alle sue origini italiane, ha potuto rispondere alla chiamata del Ct dell'Under 21 Devis Mangia

5

I gol

segnati dal regista italo-brasiliano nella Nazionale maggiore nella quale gioca dal 2016, convocato per la prima volta dall’allora commissario tecnico Antonio Conte

Firenze . Vincere la Champions League con il Chelsea «e' stato veramente molto bello. Quando dico che è difficile trovare parole per descrivere ciò che si prova, è vero perché devi vivere quelle emozioni per capirle». Da quel successo «porto qui ancora più fame di vincere perché è stato bello e vorrei sentire quelle emozioni con la Nazionale, con questa maglia, per questa Nazionale e con questi ragazzi». Dal ritiro azzurro di Coverciano, Jorginho non nasconde i suoi sogni e fa capire che dopo aver conquistato il tetto di Europa col suo club, ora proverà a ripetersi con la maglia azzurra agli Europei.

Obiettivi

La somiglianza fra Nazionale italiana e Chelsea «penso che sia il gruppo e la voglia di vincere. Anche qui c'é un gruppo meraviglioso, di bravi ragazzi, che hanno tanta fame e tanta voglia di dimostrare. Dai più esperti ai più giovani, tutti hanno una grande voglia di fare qualcosa di importante» ha spiegato Jorginho che non si sente però il leader dell'Italia. «Sono un ragazzo ed un giocatore che cerca di aiutare tutti», ha spiegato il regista azzurro. «Qui ci sono tanti grandi giocatori, con grande personalità, e credo che serva l'aiuto di tutti, da quello mio a quello di Chiellini, di Bonucci, di Insigne, di Verratti, Immobile e Donnarumma. Tutti abbiamo da aggiungere ed aiutare, quindi non me la sento di dire che c'e' un leader solo, ci sono tanti giocatori di personalità».

Feeling in campo

Fra i compagni di squadra in Nazionale con cui Jorginho ha dimostrato di trovarsi al meglio c'è Nicolò Barella, che qualcuno ha paragonato, in termini di feeling con lui, al compagno nel Chelsea Kantè, e parlando dei due l'italo-brasiliano ha confessato che «si assomigliano come caratteristiche. Sono due giocatori con grande potenza fisica, che continuano a correre per 120 minuti e lo fanno per tutti. Coprono tanto il campo, e mi danno una grossa mano a centrocampo per recuperare palloni».

E in attesa del completo recupero fisico di Verratti, proprio Jorginho e Barella sembrano destinati a una nuova maglia da titolare mercoledì contro la Svizzera. «Abbiamo visto la partita contro il Galles, abbiamo visto un'ottima squadra che sa giocare a calcio, molto organizzata, con lo stesso allenatore da anni e quindi dobbiamo stare attenti ai meccanismi collaudati, con giocatori che hanno già disputato due competizioni importanti insieme – ha spiegato Jorginho parlando della nazionale elvetica. «Ci sono elementi esperti, in una nazionale che sta bene o male intorno al 10°-15° posto nel ranking da anni, e quindi dovremo stare attenti e studiarli bene per cercare di vincere».

Entusiasmo

E a chi gli ha chiesto se abbia notato un eccessivo entusiasmo nel gruppo azzurro dopo il successo di venerdi' scorso contro la Turchia, Jorginho ha risposto: «Credo che sia bello vincere e credo che si debba essere felici e festeggiare quando si vince perché giochi e lavori tanto per quello, e quindi quando vinci è giusto farlo. sempre sapendo che questa è una competizione molto difficile, e che ci sarà una partita, la prossima, molto difficile, e poi quella successiva lo sarà ancora di più. Quindi sinceramente non ho visto niente di eccessivo nelle celebrazioni per la prima vittoria, e non credo che questa squadra perderà mai l'umilta' e la fame di vincere perché è troppo felice per una vittoria. Rimarremo sempre coi piedi per terra».

