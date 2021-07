Jorginho spegne la luce in mezza città 

Un istante dopo il rigore decisivo di Jorginho mezza Tortolì è rimasta al buio. Oltre 1.500 utenti senza corrente nel bel mezzo di un’esplosione di gioia collettiva per l’accesso alla finale degli Europei di calcio. Ubriache di felicità, le persone si sono ritrovate a brindare a lume di candela e chi si è riversato in strada per i tradizionali caroselli ha attraversato un paesaggio semilunare senza un barlume di illuminazione. Interi quartieri sono rimasti al buio, bar, ristoranti e abitazioni senza corrente, sistemi di allarme in tilt e semafori a gambe all’aria. A provocare il blackout è stato un guasto sulla linea di media tensione che è stato avvolto dalle fiamme in via Lungomare, ad Arbatax. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Tortolì che in pochi minuti hanno spento l’incendio, che comunque non ha causato ulteriori danni nei paraggi.

I fatti

Solo per una frazione di secondi i telespettatori non hanno perso il rigore di Jorginho. Nelle abitazioni e nei locali pubblici è stato un tripudio di felicità, anteprima dell’improvviso blackout che ha tenuto le utenze orfane dell’energia elettrica. Il disservizio ha coinvolto l’abitato a macchia di leopardo. Parte delle utenze sono rimaste al buio per mezz’ora, altre per una manciata di minuti. Il motivo del blackout è forse riconducibile all’ondata di caldo degli ultimi giorni che, col termometro sopra i 30 gradi, ha fatto accendere contemporaneamente tutti i condizionatori, in un momento in cui la cittadina accoglie sempre più turisti. Negli stessi attimi un cavo della media tensione, vicino all’Intermare, è andato a fuoco. Alcuni residenti hanno chiamato i Vigili del fuoco che in un lampo si sono precipitati ad Arbatax.

La spiegazione

E-Distribuzione ha chiarito le ragioni del disservizio: «Il disservizio sulla fornitura di energia elettrica E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete di media e bassa tensione, è stato causato da un guasto su una tratta di linea a 15.000 Volt di una importante arteria di alimentazione del centro abitato. È stato possibile ripristinare il regolare servizio in meno di un’ora per il 90 per cento dei clienti grazie alla possibilità di gestire a distanza, attraverso innovativi sistemi di automazione e telecontrollo, le manovre sugli interruttori che hanno consentito di selezionare la minima porzione di rete guasta, rialimentando definitivamente tutta la clientela nell’arco della successiva mezz’ora. Sono in corso i lavori di riparazione e sostituzione dei componenti guasti degli impianti coinvolti per riportare la rete in normale assetto ed efficienza». Ieri pomeriggio nella cittadina si segnalava ancora una coda di interruzioni elettriche.

