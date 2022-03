«Jonathan lì era felice, non è giusto» 

«È venuto per la prima volta qui in Thailandia circa cinque anni fa», racconta Roberto Manconi dal Paese asiatico, dove vive anche lui, quartese, suo grande amico da una vita: «Da allora ha sempre vissuto alcuni mesi qui e altri in Sardegna. Non si era trasferito completamente, dunque. Però sì, viveva gran parte dell’anno a Patong». Qui collaborava con diverse agenzie turistiche e società di noleggio moto. Aveva tante passioni Jonathan, tanti sogni e desideri. «La Thailandia era il suo grande sogno, la sua ragione di vita», prosegue Manconi , «qui aveva trovato la giusta serenità, era il suo mondo. Purtroppo adesso è svanito tutto. Era un ragazzo solare, buono e sempre molto disponibile». Stenta ancora a credere a quello che è successo al suo caro amico: «Sono ancora sotto choc».

Tutta Monserrato è sotto choc. In città c’è profonda tristezza per la tragica morte del 36enne vittima di un incidente stradale in moto avvenuto la notte tra martedì e mercoledì mentre percorreva una strada di Patong, dove il ragazzo viveva da tempo, una località di villeggiatura sulla costa occidentale dell'isola di Phuket, in Thailandia. Ha perso il controllo del veicolo e ha sbattuto la testa su un blocco di cemento di un cantiere che non era segnalato. È morto sul colpo. Johnny, così lo chiamavano amici e parenti, si divideva tra quell’isola dal forte richiamo turistico che lo aveva sempre affascinato e la Sardegna.

«Non è giusto, era un bravo ragazzo, pieno di vita e felice». Devastati dal dolore i familiari di Jonathan Pireddu - babbo Massimo, mamma Gabriella e la sorella Denise - non si danno pace e continuano a ripetere queste parole ai tanti parenti e amici che ieri sono andati a trovarli per una parola di conforto.

Città sotto choc

Gli amici

Il rientro della salma

Non si sa ancora quando la salma di Pireddu potrà fare rientro in Italia. «Ho parlato mercoledì con la sorella Denise, sono ancora tutti sconvolti ma si stanno attivando con il consolato italiano a Phuket per riportarlo a Monserrato e potergli dare l’ultimo saluto». I suoi genitori Massimo e Gabriella e la sorella, sono distrutti. Ma un tutta la città è ancora incredula.

Il ricordo

Franco Manca è proprietario di un bar in via Porto Botte e presidente del comitato che porta il nome della via. Abita vicino a casa della famiglia di Jonathan. Lo conosceva benissimo: «Quando viveva ancora qui passava spesso al bar, e anche quando tornava dalla Thailandia veniva a salutarmi. Era un ragazzo d’oro, aveva tantissima voglia di vivere e di lavorare, ma qui non trovava niente, perciò è andato altrove. Stava bene lì, diceva di aver trovato la sua dimensione. Mi mancherà tantissimo rivedere il suo sorriso».

Pasqua di lutto

Anche Franca Ciccotto, vice presidente del comitato di via Porto Botte ed ex assessora comunale alle Politiche sociali, lo conosceva bene, così come conosce la sua famiglia e i parenti più stretti: «Jonathan sarebbe dovuto tornare a casa per Pasqua e poi sarebbe ripartito in Thailandia a settembre. Mancava poco a riabbracciarlo. I familiari non se ne capacitano e neanche io».

