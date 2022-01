Joao, quei 90 minuti di tutto 

Tutto in novanta minuti. C'è la gioia per la rete del provvisorio 1-0, la prima del 2022, la decima stagionale, che gli consente di andare in doppia cifra per il terzo campionato di fila. E poi c'è l'amarezza per quel rigore sbagliato, il primo del torneo, e per un cartellino giallo che, dopo la sosta, lo costringerà a saltare la prima gara dell'anno per squalifica, a Bergamo contro l'Atalanta. Di tutto e di più per Joao Pedro da Ipatinga, sempre e per sempre protagonista nel Cagliari. E che ora aspetta la sublimazione della sua esplosione, la chiamata del ct azzurro Mancini per lo stage della Nazionale.

Dolce e amaro

La maglia numero 10 e la fascia da capitano. Il Cagliari che insegue una salvezza complicata ha in Joao Pedro la sua certezza. Mazzarri se lo coccola con lo sguardo e sa che a lui può affidarsi ciecamente. E pazienza per l'errore, dopo 4 minuti: il retropassaggio kamikaze di Biraghi, un assist perfetto che JP10, troppa grazia, non ha saputo capitalizzare. Nessun mugugno, è Joao. Che infatti si è poi preso gli applausi quando, in area viola, si è portato a spasso la difesa per poi centrare il palo interno con un destro chirurgico, il secondo dopo la traversa di Roma. Nella ripresa, eccolo quel gol tanto atteso. L'angolo di Pereiro, l'impatto preciso di testa e la palla che scavalca Terracciano. Bingo: la prima rete del 2022, l'interruzione di un digiuno che durava da quella perla in rovesciata col Toro del lontano 6 dicembre. La festa con i compagni e poi la corsa, sotto la tribuna, a cercare lo sguardo della moglie Alessandra e dei figli André ed Elisabetta. Il gol è per loro, come sempre. Poi ecco l'occasione per rendere la domenica perfetta, col calcio di rigore al 22' per la mano da rosso di Odriozola. Mazzarri si gira dall'altra parte, non guarda. Quasi un presentimento, perché quella di ieri non era giornata per i rigoristi. Neanche per Joao, ipnotizzato da Terracciano. Ma la Domus è col suo capitano. «Joao, Joao», un coro che solleva da terra il numero 10 del Cagliari e lo spinge di nuovo al centro dell'arena. Combatte, JP10, e l'agonismo diventa rabbia quando Aureliano gli sventola un cartellino giallo sotto il naso, per uno scontro col portiere viola. Cartellino pesantissimo, che farà scattare la squalifica.

Sogno azzurro

La vittoria resta nell'elenco dei rimpianti. Joao prova a consolarsi con i numeri: per il terzo anno di fila è già in doppia cifra, come solo Gigi Riva con la maglia del Cagliari. I gol in rossoblù diventano 83, quelli in A 68, settimo miglior marcatore brasiliano di sempre nel massimo campionato, a -5 da un totem come Careca. Ma Joao, ora, sogna italiano. Oggi il ct Mancini diramerà la lista dei convocati per uno stage che potrebbe definire gli uomini giusti per dare l'assalto al Mondiale. Lui, Joao da Ipatinga, cittadino italiano, è pronto a vestirsi d'azzurro. In dote porta gol, classe e carattere. Se l'Italia dovesse chiamare, JP10 ci sarà. Ma l'obiettivo principale è sempre la salvezza del Cagliari.