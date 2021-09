Joao Pedro, sono giocate da fuoriclasse 

Un suo gol non è più una notizia ormai. Il Cagliari si gode il Joao più “Meravillao”, che all'Olimpico, contro la Lazio, è andato a segno per la quarta volta in quattro giornate, la sua miglior partenza di sempre, stavolta tirando fuori dal repertorio un pallonetto di testa a completare la scucchiaiata di Marin. Col romeno Joao costruisce, giorno dopo giorno, un asse dorato. E si affina l'intesa anche con Keita, una coppia che sembra conoscersi da sempre. Ma il centro di gravità è sempre lui, il 10 di Ipatinga, che pure contro la Lazio si è caricato la squadra sulle spalle, regalando un gol e un assist. Per la gioia del Cagliari, di Walter Mazzarri, che sta scoprendo il suo talento straordinario, e di chi Joao Pedro se l'è comprato al Fantacalcio. Un tesoro.

Che lusso

Sotto i riflettori dell'Olimpico, Joao Pedro si è di nuovo preso la scena. Un primo tempo da combattimento, in ogni zona del campo, a prendere e ricambiare botte. Serviva la sciabola e Joao non si è tirato indietro, andando anche a brutto muso quando gli avversari, in difficoltà, hanno giocato la carta della provocazione. Da capitano, si messo in prima fila a difendere i compagni. Nel 4-4-2 disegnato da Mazzarri, doveva cantare e portare la croce, affiancando Keita in fase di possesso e diventando il quinto centrocampista quando la palla ce l'aveva la Lazio. Dopo un primo tempo di lotta, Joao ha tirato fuori il fioretto e, nella ripresa, ha accecato tutti. Quando Marin ha inventato un cucchiaio dal limite, lui si è inserito a fari spenti e, con Reina in uscita, ha tirato fuori dal cilindro il pallonetto di testa. Il pallone, per qualche istante, è scomparso da ogni radar per riapparire in fondo alla rete. Quasi non ha gioito, Joao, e gli stessi compagni per un attimo sono rimasti perplessi davanti a tanta bellezza. Poi, al 17', un'altra giocatessa, di quelle da guardare e riguardare nelle serate autunnali, per ritrovare la gioia di vivere: lo scatto sulla sinistra, un'anguilla che, palla al piede, ha lasciato sul posto il connazionale Luiz Felipe e il cioccolatino regalato a Keita, che poi ci ha messo del suo per scartarlo e goderselo col primo gol rossoblù. Tutti in piedi, perché queste due perle hanno messo Joao su un piedistallo, rendendolo re di Roma e signore e padrone di un Cagliari che pende ormai dai suoi piedi.

Decisivo

Quattro gol, due su rigore, a segno in tre gare su quattro (a secco solo contro il Genoa), secondo cannoniere del campionato. E ancora due assist, una presenza costante in ogni zona del campo e la voce del padrone di una squadra che, nelle difficoltà, trova sempre in lui il suo faro. Joao Pedro è ormai un pezzo di storia rossoblù: a Roma ha giocato la gara numero 237 con la maglia del Cagliari, la numero 185 in A, e segnato il settantasettesimo gol, ben 62 nel massimo campionato, solitario inseguitore del Mito Gigi Riva. L'uomo che visse due volte, nelle ultime tre stagioni, viaggia a ritmi da fuoriclasse: 77 partite di campionato e 38 reti, praticamente una ogni due gare. E il Cagliari, che nell'estate del 2019 aveva deciso di farlo partire, ora se lo tiene stretto. Perché un capitano così ti allunga la vita. E merita un contratto a vita.