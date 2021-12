Joao Pedro: «Solo fortuna...» 

Tutti in piedi per Joao. La nona rete stagionale non solo evita al Cagliari una sconfitta disastrosa e immeritata col Toro, ma è anche un gioiello da incastonare nella corona degli 82 gol segnati con la maglia rossoblù addosso. Anche se poi lui, il numero 10 di Ipatinga, a fine partita, quasi ci scherza su: «Il gol? Bello, lo voglio rivedere. Ma ho avuto anche fortuna...».

Come Pelè

Fortuna, ci scherza su Joao. Il Cagliari sotto di una rete si getta all'arrembaggio nella ripresa. Proprio JP10 potrebbe pareggiare dopo 6', un colpo di testa a botta sicura esalta i riflessi di Milinkovic-Savic. Applausi al portiere. Per superarlo, Joao deve inventare forse il suo gol più bello, una rovesciata che ricorda quella di Pelè nel celebre film di John Huston “Fuga per la vittoria”. Spalle alla porta, il balzo e la pedalata sospeso per aria: stavolta Milinkovic-Savic non può far nulla. «Bello, però preferirei segnare gol brutti e vincere». Perché Joao Pedro è il capitano di questo Cagliari. Ha gridato di rabbia baciando la maglietta dopo la rete, avrebbe voluto un gol da tre punti, ma deve accontentarsi di un pareggio, il quarto di fila. «La squadra ultimamente ha fatto prestazioni importanti, ha dato sempre di più e merita di più». Analizza la gara:«Un primo tempo importante contro una squadra forte, che gioca a tutto campo e che ci ha costretto a fare un gioco diverso dal solito. Ci abbiamo provato, ma purtroppo non è bastato». Istantanea della partita: «Siamo partiti bene e ci siamo ritrovati in svantaggio. Abbiamo reagito, abbiamo pareggiato e provato a vincere. Ma non è andata come avremmo voluto».

Avanti così

Il Cagliari rimanda l'appuntamento con la vittoria. Un solo successo in 16 gare, troppo poco per sperare di salvarsi. E Joao lo sa. Ma il capitano, nella tempesta, guarda l'orizzonte e in lontananza vede la terra ferma: «Stiamo migliorando tanto, la squadra sta uscendo fuori, sta dando tutto a livello di carattere, stiamo trovando le giuste misure». La classifica pesa, con appena 10 punti e il penultimo posto, adesso a braccetto col Genoa. «Non è semplice», spiega ancora capitan Joao, «siamo in una situazione che non ci permette di sbagliare nulla, ma la squadra ha fatto bene». Però il 10 di Ipatinga sa che serve fare qualcosa di più. «Manca qualcosa perché i tre punti non sono arrivati, ma sono sicuro, ne usciremo fuori». Insiste sul concetto, parla per sé e per i compagni. Parla per il “suo” Cagliari: «Ora dobbiamo raccogliere tutto. Volevamo vincere, abbiamo fatto qualcosa più del Torino per vincerla. Dobbiamo provarci sempre, mettere qualcosa in più. Nelle ultime partite stiamo facendo grandi prestazioni, ma se non abbiamo vinto vuol dire che non è abbastanza».