Joao Pedro, è un urlo di gioia e rabbia 

No Joao, no party. Ancora una volta, sempre lui, Joao Pedro da Ipatinga. Il Cagliari trova la prima vittoria della stagione, un successo atteso la bellezza di 161 giorni (ultima volta il 3-1 di fuoco a Benevento, l'ormai lontanissimo 9 maggio), e sul 3-1 (ancora un 3-1) alla Sampdoria c'è il marchio dorato di JP10. Due reti, sotto lo sguardo di un altro numero 10 da favola, Gianfranco Zola, una ad aprire e l'altra a chiudere, festeggiate con rabbia. «Ma la rabbia», spiega a fine gara, «era la mia come di tutti i miei compagni. La rabbia di chi ancora non aveva vinto. Incredibile per una squadra così».

Numeri da record

Sei reti in otto gare, seconda doppietta stagionale dopo quella allo Spezia, ottava in Serie A (dieci con le due realizzate in B). E ancora, Joao Pedro, capitano con quella faccia un po' così che ha chi si è tatuato il Cagliari nel cuore, con la maglia rossoblù è arrivato a quota 79 reti in totale, di cui 64 in Serie A, abbastanza per entrare tra i 60 cannonieri di sempre del massimo campionato, nono tra quelli ancora in attività, insieme al viola Callejon. Ce n'è abbastanza per festeggiare, come sempre col figlio André a indicare le coreografie. Il primo gol un inchino e la stretta di mano con Keita Baldé, il nuovo gemello d'attacco, che gli ha regalato un assist al cioccolato, anche se per festeggiare ha dovuto attendere i 3 minuti del Var. Poi, per il 3-1, niente di programmato, ma l'urlo con un misto di gioia e rabbia. «Perché questa è una vittoria voluta davvero tanto», racconta nel dopo-partita. «Dopo sette giornate non avevamo ancora vinto. Durante la sosta ci siamo caricati, anche se mancavano alcuni compagni in nazionale. Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare».

Di volontà e rabbia

Contro la Samp ha portato avanti la sua tradizione positiva. Meglio di un amuleto, i blucerchiati, che con la doppietta di ieri diventano la sua vittima preferita (7 reti in 10 partite, addirittura 6 nelle ultime cinque sfide). Ma Joao, per la gioia di Mazzarri, pensa al plurale e ha in testa solo l'interesse comune, quello del Cagliari: «Per una squadra così competitiva le sconfitte sono una sofferenza. In questi giorni ci siamo caricati a vicenda. E caricarci è stato facile, perché tutti volevamo vincere. E così abbiamo dimostrato il nostro valore».