Joao, l’Italia nel cuore 

Reggio Emilia. È stato il grande protagonista della vigilia, con l’improvviso spiraglio di una convocazione nella Nazionale italiana. Una scossa per tutto l’ambiente, non solo per Joao Pedro. Che ha risposto a modo suo, procurandosi e segnando il rigore del 2-2, ottava rete stagionale, andando poi a esultare sotto la curva con gli oltre 500 tifosi del Cagliari. Il suo Cagliari. Alla fine, il primo pensiero è proprio per i colori rossoblù, quelli del suo cuore. Ma l’azzurro dell’Italia lo intriga e lo emoziona: «Magari non accadrà, ma questo è un momento speciale della mia vita».

Joao azzurro

È arrivato da Ipatinga giovanissimo, ma in Italia è diventato uomo, non solo calcisticamente. E adesso l’ipotesi di vestire la maglia della Nazionale, quella azzurra e non quella verdeoro del suo Brasile, non è solo un’idea lontana. Ad aprire le porte al sogno il ds Capozucca, che ha svelato il segreto durante “Il Cagliari in diretta”, giovedi su Videolina e Radiolina. E lui, Joao, non si tira indietro: «È stato un colpo, fa moltissimo piacere. Magari è scontato dire cosa rappresentino l’Italia e la Sardegna per la mia vita. Nella mia famiglia sono tutti italiani e quel che ho conquistato nel calcio lo devo al Cagliari». Ieri al Mapei ha trascinato la sua squadra e, per la prima volta, era un osservato speciale in chiave azzurra: «Mi vengono i brividi solo all’idea di poter giocare in una nazionale come quella italiana. Sono stati giorni incasinati, ma di felicità. Magari non accadrà, ma questo è un riconoscimento per quello che ho fatto con questa maglia ed è difficile spiegare quel che sto provando».

Quante emozioni

Fortissime. «Si è parlato tanto, ma io ho cercato di isolarmi, perché c’era una partita troppo importante da giocare e non potevo pensare ad altro. Sapevo di dover dare tutto per il Cagliari». Ora, però, ci sono orizzonti fin qui inesplorati: «Sarei un bugiardo a dire che non mi faccia piacere. Questa è una delle nazionali più forti della storia, una maglia pesantissima, un Paese che mi ha accolto e dato tutto quello che ho. E poi la Sardegna è casa mia. Non me l’aspettavo, forse non credevo neanche di meritarlo. Però, ripeto, io sono nato in Brasile, ma a casa sono tutti italiani. E Alessandra (la moglie), André ed Eli (i figli nati a Cagliari) sono contenti. Questo è un momento speciale della mia vita».